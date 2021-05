Double cooptation chez Delsol

Delsol Avocats poursuit sa stratégie de développement et de croissance en nommant Séverine Bravard et Manuel Wingert associés.

Avocate au barreau de Lyon depuis 2000, Séverine Bravard a intégré le département fusions-acquisitions et droit des sociétés du cabinet en 2001. Elle y a depuis développé une pratique reconnue en matière de financement et droit bancaire pour le compte de dirigeants ou d’établissements bancaires, dans le cadre de l’élaboration et de la négociation de la documentation bancaire (financements structurés, dette mezzanine, financement d’actifs…). L’avocate intervient également lors d’opérations de fusions-acquisitions et de restructurations nationales et internationales.

Manuel Wingert a commencé sa carrière en 1996 en tant que collaborateur au sein d’une étude d’administrateur judiciaire. Après avoir prêté serment en 2006, il a intégré un cabinet spécialisé en restructuration des entreprises, avant de rejoindre Delsol Avocats en 2013. Spécialiste des entreprises en difficulté, l’avocat intervient tant au stade de la prévention que du traitement des situations de crise, qu’il s’agisse de procédures préventives ou collectives. Il accompagne principalement des chefs d’entreprise, des créanciers, des débiteurs, des repreneurs, ainsi que des administrateurs et mandataires judiciaires.

Delsol Avocats compte désormais plus de 120 avocats et juristes, dont 30 associés et 12 counsels. L’assemblée générale des associés du cabinet, qui s’est réunie le 25 mars dernier, a réélu son conseil d’administration et son président : de nouveaux administrateurs ont été élus. Il s’agit de Renaud-Jean Chaussade, Henri-Louis Delsol, Pierre Gougé, Emmanuel Kaeppelin et Frédéric Subra sont les nouveaux administrateurs. Henri-Louis Delsol et Emmanuel Kaeppelin ont également été désignés co-présidents.

Marine Calvo