Dossier spécial : Le panorama des associations du restructuring. Les associations régionales

Bernard Valla, président

Décideurs. Quelles actions avez-vous engagées en 2021 ?

Bernard Valla. 2021 a été une année dynamique et active. Après un premier colloque avec l’ARE à Marseille en septembre, P&R sud-ouest a été lancé en novembre, en plus d’une communication renouvelée, de travaux en commission riches et de multiples contributions aux débats sur l’évolution des procédures de traitement des entreprises en difficulté (directive européenne, rapport Richelme, travaux de la Commission parlementaire présidée par Romain Grau, etc.). En 2021, nous serons passés de 110 adhérents à un peu plus de 150.

Qu'en est-il des projets pour 2022 ?

Contribuer à fédérer encore notre écosystème et soutenir toujours plus la pédagogie autour des moyens existant sur l’accompagnement à la crise auprès du monde de l’entreprise sont nos priorités. Et pourquoi pas un grand événement innovant à Lyon vers le milieu de l’année ?

- Pour qui : les professionnels de l’accompagnement d’entreprises en difficulté et situations complexes, dont les administrateurs judiciaires, avocats, conseils financiers, banquiers spécialisés, conseils RH et managers de transition.

- Nombre d’adhérents : 150 membres

- Missions : l’association permet aux professionnels de l’accompagnement des entreprises en difficulté de se retrouver pour échanger sur leur pratique et leur expertise. Elle s’emploie par ailleurs à faire la promotion des meilleures pratiques à travers la publication de ses travaux et débats issus de ses trois sensibilités : le droit, la finance et le management des ressources humaines.

Bertrand Perrette, président

Décideurs. Quelles actions avez-vous engagées en 2021 ?

Bertrand Perrette. L’AARO, qui regroupe aujourd’hui près de 60 membres, a poursuivi ses actions en fédérant et animant la communauté de professionnels du retournement du Grand Ouest à travers l’organisation régulière d’ateliers techniques et de rencontres informelles. Nous avons également organisé deux événements ouverts à tous autour de la réforme du droit des entreprises en difficulté et des enjeux de la sortie de crise sanitaire. L’association a également été impliquée dans des actions nationales aux côtés des autres associations ARE, AJR, P&R et WiR.

Qu'en est-il des projets pour 2022 ?

L’AARO va poursuivre ses actions pour promouvoir les bonnes pratiques du restructuring et accompagner au mieux les entreprises de la région dans la sortie de crise aux enjeux très forts (arrêt de dispositifs d’aide, amortissement et restructuration des PGE, financement des investissements et de la reprise, etc.).

- Pour qui : les professionnels du retournement des entreprises du Grand Ouest de la France.

- Nombre d’adhérents : environ 60

- Missions : un lieu d’échange entre ses membres permettant de développer et promouvoir les bonnes pratiques du retournement. Elle a pour mission de fédérer et animer la communauté des professionnels du retournement du Grand Ouest à travers l’organisation de déjeuners, colloques, conférences et rencontres entre ses membres. Mais également de promouvoir les professionnels du retournement et les bonnes pratiques auprès des entrepreneurs, investisseurs et prêteurs de la région.

Georges Milolo