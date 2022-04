Dossier spécial : Le panorama des associations du restructuring. Les associations professionnelles

Frédéric Abitbol, président

Décideurs. Quelles actions avez-vous engagées en 2021 ?

Frédéric Abitbol. Pour la profession, le défi est contextuel : il n’y a jamais eu aussi peu de dossiers que depuis la crise sanitaire. En temps normal, les 150 administrateurs judiciaires et 300 mandataires judiciaires accompagnent environ 50 000 entreprises par an, employant, selon les périodes, entre 200 000 et 300 000 salariés. En 2021, un seuil historiquement bas a été atteint avec seulement 27 000 procédures collectives ouvertes, dont 19 000 liquidations directes, employant en moyenne un seul salarié.

Qu'en est-il des projets pour 2022 ?

Nous avons un sujet de transformation digitale. Celui de nous doter d’un outil numérique unique permettant d’interagir avec les personnes concernées par les procédures collectives : déclarations et contestations de créances, interrogation sur le plan, téléchargement des jugements, établissement des certificats d’irrécouvrabilité, etc.

- Pour qui : les administrateurs et mandataires judiciaires

- Nombre d’adhérents : 150 AJ et 300 MJ

- Missions : le Conseil national des AJ-MJ veille au respect des obligations professionnelles de ses membres et s’assure de leur formation continue. Chaque année, le CNAJMJ rend compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport adressé au garde des Sceaux.

Patrick Prigent, président

Décideurs. Quelles actions avez-vous engagées en 2021 ?

Patrick Prigent. Nous avons maintenu nos démarches de sensibilisation des pouvoirs publics et de tout l’environnement des entreprises au rôle singulier et essentiel que joue notre profession, au quotidien, aux côtés des entreprises en difficulté. Nous sommes notamment signataires du plan national d’accompagnement des entreprises en sortie de crise, dans lequel nous nous engageons à établir un diagnostic gratuit et à faire connaître et mettre en œuvre les diverses mesures de ce plan.

Qu'en est-il des projets pour 2022 ?

L’ASPAJ défend la spécificité de la profession d’administrateur judiciaire et continuera pour cela à intervenir auprès des pouvoirs publics pour émettre des suggestions d’évolution législative ou réglementaire, dans l’intérêt du public. Elle souhaite aussi contribuer à l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques, et aider ses adhérents à réfléchir collectivement à l’évolution de leur métier.

- Pour qui : fondée en 1986, peu après la création de la profession nouvelle d’administrateur judiciaire par la loi 85-98 du 25 janvier 1985, l’Association syndicale professionnelle d’administrateurs judiciaires rassemble aujourd’hui 80 % des quelque 120 administrateurs judiciaires en activité.

- Nombre d’adhérents : 110

- Missions : l’ASPAJ assure la formation permanente des administrateurs judiciaires par l’organisation de journées de formation et concourt à la formation des magistrats professionnels. En outre, l’ASPAJ assure l’adaptation de la profession d’administrateur judiciaire à un contexte juridique, économique et social en constante évolution.

