Dossier spécial : Le panorama des associations du restructuring. Les associations internationales

Frank Tschentscher, président

Décideurs. Quelles actions avez-vous engagées en 2021 ?

Frank Tschentscher. En 2021, Insol Europe a continué de faire part de ses observations au personnel de l’Union européenne (UE) et a participé, en tant qu’observateur, au groupe d’experts réunis par Bruxelles autour des textes européens encadrant la restructuration et l’insolvabilité des entreprises afin de bâtir un cadre harmonisé sur ce sujet. L’association a aussi apporté son concours aux versions révisées des lignes directrices élaborées par l’institution financière en matière d’insolvabilité ainsi que sur les révisions des principes applicables aux IOH (administrateurs judiciaires et syndics).

Qu'en est-il des projets pour 2022 ?

Insol Europe a décidé de se montrer plus inventive en matière d’apprentissage en ligne. Nous maintiendrons notre offre en ligne et, en complément, nous reprendrons la tenue de nos événements en présentiel qui nous ont vraiment manqué à tous. Nous ferons notre maximum pour identifier rapidement les évolutions législatives et fournir des mises à jour régulières et claires pour vous aider à comprendre comment elles impactent votre secteur d’activite et vos clients.

- Pour qui : Insol est une fédération mondiale d’associations nationales de comptables et d’avocats spécialisés dans le redressement et l’insolvabilité. Insol compte également des groupes auxiliaires qui représentent le pouvoir judiciaire, les régulateurs, les financiers, les universitaires, les médiateurs d’insolvabilité et les arbitres.

- Nombre d’adhérents : 1 200 en Europe

- Missions : Insol a pour vocation de diriger l’étude, l’évaluation et le développement du droit, des techniques et des pratiques de la restructuration et de l’insolvabilité en Europe. L’association diffuse des informations techniques et d’actualité sur la restructuration et l’insolvabilité.

John Lloyd, président

Décideurs. Quelles actions avez-vous engagées en 2021 ?

John Lloyd. TMA France a été créée durant le premier confinement de 2020. Nous avons poursuivi notre développement en 2021 en dépit de la pandémie, en permettant à nos adhérents de rester en contact avec leurs homologues du retournement et du restructuring, grâce aux webinaires et autres événements organisés. Fin 2021, TMA France comptait 90 membres.

Qu'en est-il des projets pour 2022 ?

En 2022, nous comptons accroître le nombre de nos adhérents et faire en sorte que les liens qu’ils entretiennent avec la communauté TMA internationale (environ 10 000 professionnels) soient renforcés. Si la situation le permet, nous organiserons plus d’événements en présentiel, pour que nos adhérents puissent faire connaissance de visu, tout en maintenant notre programme de webinaires qui a rencontré un franc succès.

- Pour qui : TMA France fédère une communauté de professionnels engagés pour la prévention, la préservation et le retournement des PME, ETI et groupes français ou internationaux.

- Nombre d’adhérents : 90 membres en France

- Missions : simplifier et dédramatiser l’adversité. TMA est une association professionnelle internationale à but non lucratif, qui ambitionne de devenir référente en matière de bonnes pratiques, encourageant les interactions entre ses membres en vue de leur amélioration commune, dans un esprit de partage et d’ouverture. Elle est au service d’un objectif d’intérêt général, celui du renforcement des entreprises.

Georges Milolo