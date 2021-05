Dominique Gaillard, un des fondateurs d’Ardian, rejoint Capza

Incontournable dans l’univers du capital-investissement, Dominique Gaillard a participé à la fondation d’Axa Private Equity, l’actuelle Ardian, une entreprise à laquelle il a consacré près de 23 années de sa vie. D’abord responsable des activités de fonds directs avant d’occuper les postes de président du directoire d’Ardian France puis de Senior Advisor du groupe, il a également contribué activement à sa transformation. Un parcours exemplaire pour cet homme qui débute sa carrière en 1986 chez Pechiney, en tant que responsable R&D avant de rejoindre pour quelques années, Charterhouse Capital Partners comme membre du comité exécutif.

Sous l’étendard de France Invest, il devient ambassadeur de la communauté française du private equity, participant efficacement à l’exportation de son savoir-faire. C’est désormais chez Capza, un fonds en capital-investissement aux ambitions internationales, qui pèse près de cinq milliards d’euros d’encours qu’il apportera ses connaissances, son réseau ainsi que son professionnalisme.

Vers une croissance accélérée

C’est aux côtés de Christophe Karvelis-Senn, président et fondateur de Capza, ainsi que de Laurent Bénard son directeur dénéral, que Dominique Gaillard siègera. "Je suis heureux que Dominique rejoigne Capza", déclare Christophe Karvelis-Senn. "Nous nous connaissons depuis 1990 et nous nous sommes retrouvés sur de nombreux dossiers d’investissement au cours de ces années. Son expérience de plus de 30 ans dans le private equity et sa grande connaissance de l’industrie sont des atouts précieux pour accompagner Capza dans la phase de développement à venir, tant en France qu’à l’international ". Un avis partagé par Laurent Bénard pour qui " l’arrivée de Dominique coïncide avec une phase d’accélération de la croissance de Capza ".

Optimiste, l’intéressé se réjouit à l’idée de remplir cette nouvelle mission avec Capza : " Je suis impatient de travailler avec toutes ses équipes pour poursuivre cette belle histoire de croissance et contribuer à la forte croissance de la plateforme et de ses différentes expertises ". Dominique Gaillard est prêt à accompagner la structuration du groupe et l’exportation de son expertise en tant que membre de l’équipe de direction des comités d’investissement des différentes stratégies de Capza.

Emeric Camuset