Dominique Dorlipo prend la tête de Goldman Sachs AM à Paris

Depuis le départ à l’automne dernier de Marie Cardoen chez Edmond de Rothschild, le nom du nouveau patron de la branche française de Goldman Sachs AM (GSAM) se faisait attendre. Avec la nomination de Dominique Dorlipo, le suspense prend fin. Il rejoint une équipe composée de six professionnels installés à Paris et qui, selon les ambitions affichées, devrait être amenée à croître prochainement. Placé à la tête des ventes, Dominique Dorlito peut compter sur sa longue expérience au sein de sociétés de gestion américaines pour relever son principal défi : superviser la vente des produits de GSAM auprès des distributeurs et institutionnels hexagonaux. Avant son passage chez Pimco entre 2018 et 2021, il a passé plus de vingt ans chez Russell Investments. Il intègre le groupe en 1997 en qualité de consultant puis il gravit les échelons un à un. Comme le rappelle Les Échos, il devient ainsi directeur général du bureau de Paris en 2004 avant de prendre la présidence de la société de gestion locale lors de sa création, huit ans plus tard.

La France, marché porteur pour Goldman Sachs

Selon les derniers chiffres publiés, Goldman Sachs AM gérait 1 300 milliards d’euros dans le monde au 30 mars 2021. Impossible de ventiler géographiquement ce montant, le département de gestion d’actifs de la banque ne précisant pas la répartition pays par pays de ses encours. "La France est notre deuxième marché européen [hors Royaume-Uni, NDLR] auprès des institutionnels derrière l'Allemagne, et le troisième côté distribution, derrière la Suisse et l'Italie", rapporte aux Échos Fadi Abuali, directeur général de GSAM International. Une chose est sûre, l’Hexagone incarne un marché porteur pour Goldman Sachs qui vient d’ouvrir, au début de l’année, un bureau d’une quinzaine de personnes chargées de développer localement son activité de banque privée. Ce sont les très grandes fortunes qui sont dans la ligne de mire puisque le ticket d’entrée est fixé à 10 millions d’euros.

S.V.