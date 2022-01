Dominique Bernard prend la présidence de l’un des leaders européens de la distribution de fournitures de bureau, Adveo

Un nouveau défi pour ce diplômé d’HEC, reconnu pour son expérience dans le retail, la distribution, les services et la logistique. Il a notamment dirigé les sociétés Campari France, Presstalis, le Groupe Hersant Média, et le Groupe Comexposium.

Et un nouveau cap pour Adveo

Cette nouvelle présidence confirme les ambitions d’Adveo qui souhaite poursuivre son développement en France et au Bénélux. Pour remplir cet objectif, Dominique Bernard devra renforcer les enseignes du groupe telles que Calipage, Plein Ciel, Buro+ et élargir l’offre de produits et services mis à la disposition de leurs réseaux de distributeurs BtoB.

Avec l’arrivée de Dominique Bernard, le groupe compte optimiser l’exploitation de la plateforme de Dammartin en Seine-et-Marne et son nouvel entrepôt de 24 000 m2, et améliorer sa performance logistique, pierre angulaire de l’activité de la société. Avec un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros en 2020, Adveo France cherche à mieux se déployer en Europe dans un contexte de marché fortement exposé. Le groupe se dit attentif à toute opportunité d’acquisition permettant son accroissement. À cet égard, Dominique Bernard devra conduire une transformation ambitieuse et notamment celle de la gestion des plateformes BtoB auprès de ses partenaires.

‘’Je suis très enthousiaste d’avoir rejoint Adveo et de porter les ambitions fortes de l’actionnaire Sandton Capital Partners en termes de croissance interne et externe. Le secteur fait face à des enjeux de transformation importants, qu’il s’agisse de sécurité sanitaire, d’ergonomie ou d’engagements RSE’’ a réagi le nouveau président, à la mesure de l’ampleur de la mission qui lui est confié.

Georges Milolo