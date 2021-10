La legaltech de signature électronique DocuSign lance DocuSign Ventures, un nouvel outil destiné à soutenir la croissance d'entreprises et de start-up dans la signature de leurs futurs accords. Ce fonds de corporate venture facilite les co-investissements ou les partenariats : "Les accords sont l'essence des entreprises et définissent les engagements de long terme que nous prenons et dont nous dépendons. Malgré leur caractère essentiel, les processus d’accord restent très largement manuels, statiques et ancrés dans un format papier", déplore Eric Darwin, à la tête du développement corporate chez DocuSign. "De plus en plus d’entreprises réalisent l’intérêt et la nécessité qu’il y a à numériser leurs processus de contractualisation afin de répondre aux nouvelles exigences de leurs clients, partenaires, et employés qui souhaitent pouvoir accéder à ces informations de manière permanente, où qu’ils soient."

Avec DocuSign Ventures, DocuSign souhaite aider ses clients à identifier et intégrer de nouvelles solutions, notamment technologiques, pour faciliter le travail et les négociations préalables à la signature d’un accord. DocuSign Ventures propose une gamme variée de technologies utilisées pour transformer le processus de préparation, d’exécution et de gestion des accords, dont notamment : l’automatisation des processus d’accord et les flux de travail, l’IA et les technologies de contrats intelligents, la vérification et la gestion de l’identité des parties, les plateformes de paiement en ligne ou encore les technologies d’automatisation du droit et de la conformité.

DocuSign Ventures renforce ainsi également la stratégie de DocuSign en matière d’investissements et de partenariats avec l’écosystème des start-up, qui s’appuyait déjà sur des investissements dans Snapdocs, BlackBoiler, DataGrail... Ces relations ont déjà permis d’améliorer la plateforme Agreement Cloud de DocuSign, notamment avec l’analyse de contrats reposant sur l’intelligence artificielle et la gestion intelligente des accords.