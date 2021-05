DLGA accueille une experte du droit public

Souhaitant renforcer ses pratiques de droit public et de droit de l’environnement, DLGA accueille une experte de ces deux matières au sein de ses rangs. Johanna Leplanois accompagne les personnes et les entreprises, privées ou publiques, dans le développement de leurs projets, notamment liés au droit des énergies renouvelables et au droit de l’urbanisme. Forte de ses années de pratique contentieuse et de ses expériences au tribunal administratif de Paris, elle maîtrise également la procédure administrative contentieuse. Chargée du pôle droit de l’environnement, droit des énergies renouvelables et droit de l’urbanisme, l’avocate interviendra pour les deux bureaux de son nouveau cabinet, à Paris et à Lille. Inscrite au barreau de Paris en 2014, elle exerce dans le cabinet Fedarc avant de rejoindre Claude & Sarkozy où elle restera deux ans. Souhaitant ensuite acquérir une expérience en administration centrale, elle intègre le service des risques naturels et hydrauliques de la direction générale de la prévention des risques du ministère de la Transition écologique en qualité de juriste. Dans ce même ministère, elle passe ensuite à la direction des affaires juridiques en 2019 où elle traite les dossiers contentieux en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Titulaire d’un master 2 en droit public approfondi de l’université de Rouen, Johanna Leplanois enseigne la procédure administrative contentieuse aux étudiants de la prépa privée ISP.

Réunissant maintenant huit avocats dont trois associés, la société d’avocats DLGA cultive un esprit "boutique" au sein de ses deux bureaux de Paris et Lille. Membre du réseau de cabinets d’avocats Legal Stones, elle intervient dans des domaines qui s'étendent du droit de l’environnement et des clean technologies aux opérations de capital-investissement et de M&A, mais aussi au droit de l’immobilier et au droit social.

Léna Fernandes