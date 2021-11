DLA Piper renforce sa pratique en droit public

Souhaitant proposer une offre toujours plus pointue à ses clients, DLA Piper attire Ruxandra Lazar, une experte du droit public qui ouvre les compétences du cabinet en la matière vers le contentieux administratif et l’international. La nouvelle associée rejoint ainsi le département litigation et regulatory, dirigé par Fabien Ganivet, mais sera également amenée à travailler avec les équipes opérant en corporate et finance, projets et restructuring ou encore immobilier.

En conseil comme en contentieux, Ruxandra Lazar accompagne ses clients dans le cadre de développements de projets, de fusions-acquisitions et de transactions sur les marchés de capitaux impliquant des aspects de droit public ou impliquant des secteurs réglementés. Ses domaines d’intervention sont nombreux, ils couvrent le droit administratif général, le droit constitutionnel et européen, les contrats publics, les privatisations ou encore les règles spécifiques applicables aux entreprises et aux établissements publics ainsi qu’aux finances publiques. Particulièrement compétente en réglementation sectorielle, l’avocate maîtrise entre autres les domaines de l’énergie, de la santé et des infrastructures. Enfin, elle possède une solide expérience des procédures contentieuses à forts enjeux devant les juridictions administratives, le Conseil constitutionnel mais aussi la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’Homme. Diplômée de l’École nationale d’administration, Ruxandra Lazar a exercé chez Linklaters, chez Herbert Smith Freehills puis au sein du département government matters de King & Spalding pendant presque neuf ans en tant que counsel.

Léna Fernandes