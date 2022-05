DLA Piper nomme 74 associés à travers le monde

Implanté en Asie Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique, DLA Piper réunit près de 4 200 avocats à travers le monde. Mais le cabinet international ne compte pas arrêter là son développement. Il invite 74 avocats, dont 36 femmes et 38 hommes, à rejoindre les rangs de ses associés. Une distribution qui se rapproche de la parité. "[Ces nouveaux associés] ont tous contribué de manière notable à la croissance mondiale du cabinet tout en promouvant activement ses valeurs et en construisant sa réputation d'excellence. (…) Ils continueront à accomplir de grandes choses et à offrir des niveaux exceptionnels de dévouement et de service auxquels les clients sont habitués", déclare Simon Levine, co-CEO mondial de DLA Piper. Cette vague de nominations concerne 38 bureaux implantés dans 21 pays. Les équipes qui ont accueilli le plus grand nombre de nouveaux associés sont celles des départements corporate, avec 20 promotions, suivi par celle des départements litigation and regulatory, avec 19 promotions. C’est d’ailleurs dans ces deux secteurs que le bureau parisien a promu respectivement Alice Magnan et Luc Bigel.

Spécialisée en droit des sociétés, en fusions-acquisitions des sociétés cotées et non cotées, ainsi qu’en private equity, Alice Magnan a intégré le pôle corporate/M&A de DLA Piper en 2019. Elle y conseille des industriels, des fonds et des banques, notamment lors de transactions nationales et internationales dans les secteurs de l'énergie/infrastructure et des services financiers. L’avocate a passé treize ans au sein du bureau de Paris de Linklaters après avoir exercé quelques mois chez Ardian. Elle est diplômée de l’EM Lyon en finance d’entreprise ainsi que de l’université Panthéon-Sorbonne en droit des affaires et fiscalité.

Quant à Luc Bigel, il fait partie du département litigation and regulatory du cabinet depuis 2017. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux dans le domaine de l’assurance et de la réassurance auprès des assureurs, des réassureurs, des banques et des intermédiaires français ou étrangers. L’avocat assiste également les assureurs dans le cadre de leurs relations, procédures réglementaires ou disciplinaires avec leurs autorités nationales (ACPR, ORIAS) et européennes (AEAPP). Membre du comité éditorial de LexisNexis UK pour les problématiques assurantielles et de RSE, Luc Bigel a travaillé dans le cabinet d'avocats international Gide Loyrette Nouel. Il est titulaire d’un master en droit des affaires de l’université Paris Dauphine, ainsi que d’un LL.M Internationales Wirtschaftsrecht de Johannes Gutenberg-Universität Mainz en Allemagne.

Anaëlle Demolin