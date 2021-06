DLA Piper cible les projets en Afrique

Conseillant les investisseurs internationaux depuis une quinzaine d’années, Bruno Gay intègre la pratique litigation & regulatory de DLA Piper à Paris. En tant que counsel, il assistera également les équipes arbitrage et contentieux sur leurs dossiers impliquant le droit Ohada (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires), le droit des sociétés, le droit minier, le droit des hydrocarbures et le droit des énergies.

Expert des secteurs de l’industrie extractive et de l’énergie, l’avocat accompagne sa clientèle internationale dans le cadre du développement, de la structuration et de l’acquisition de projets en Afrique francophone. Il assiste également plusieurs États africains face à la réforme de leurs législations et dans la renégociation de leurs contrats. À ce titre, Bruno Gay a notamment conseillé la République centrafricaine dans le cadre de la revue de ses législations minière, pétrolière et gazière et sur la conception d’une stratégie de négociation concernant divers accords pétroliers ainsi que le groupe Rio Tinto sur son projet de classe mondiale de minerai de fer de Simandou en République de Guinée. Avant de rejoindre DLA Piper, il a exercé au sein des cabinets Herbert Smith Freehills, Orrick Herrington & Sutcliffe et De Gaulle Fleurance & Associés. Également arbitre à la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Ohada, il enseigne dans le master droit des affaires internationales de l'université de Tours et participe à des conférences en droit minier, pétrolier et gazier en Afrique francophone subsaharienne dans le cadre du master droit de l’énergie de l’université d’Aix-Marseille. Bruno Gay est titulaire de trois masters de l’université d’Aix-Marseille : en droit immatériel de l’entreprise, en droit des affaires et en ingénierie des sociétés.

Cabinet international implanté dans plus de 40 pays aux Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, DLA Piper propose une offre couvrant tous les domaines du droit des affaires. À Paris, il réunit 176 avocats, dont 43 associés, et a développé un savoir-faire particulier dans les secteurs de l'aéronautique, des sciences de la vie, de l’immobilier, des nouvelles technologies et des assurances.

Léna Fernandes