Dix nouveaux counsels chez Clifford Chance

Les promotions sont effectives depuis le 1er mai dernier. Elles concernent dix avocats exerçant dans différents départements de la firme du Magic Circle. En corporate/M&A, ce sont Catherine Naroz et Jehanne Talha qui sont promues. La première est une ancienne de chez Sullivan & Cromwell. Avocate depuis 2013, elle a rejoint Clifford Chance en 2020. À 33 ans, elle intervient principalement sur des opérations de public et private M&A et des opérations de marchés de capitaux (y compris en matière d'introduction en Bourse ou de restructuration financière de groupes cotés). La seconde, qui a 33 ans également, a intégré Clifford dès 2015 après une première expérience chez Mayer Brown. Elle intervient également en tant que conseil des investisseurs financiers dans leurs opérations de private equity.

Au sein du département finance et marchés de capitaux, c’est tout d’abord Guillaume Massole qui est promu. Arrivé au cabinet en 2011 après deux ans de barre, c’est un spécialiste des financements structurés. À 36 ans, il intervient dans le cadre de la mise en place d'opérations de titrisation et de mobilisation de créances, de fonds de dette et de financements de projets par voie obligataire. Maroussia Cuny est elle aussi promue au sein de la même équipe. L’avocate de 33 ans a débuté en 2012 chez Clifford Chance. Experte du financement d'acquisitions dans les domaines du private equity et des infrastructures, elle est aussi avocate au barreau de New York depuis 2014.

Les équipes consacrées au contentieux bénéficient aussi de ce tour de promotions. Au sein du pôle droit pénal des affaires et compliance, Sophie Levy conseille des entreprises dans le cadre d'enquêtes internes et lors de la mise en œuvre de leur programme de conformité à la loi Sapin 2. Experte des infractions de corruption, de blanchiment et de fraude fiscale, elle est inscrite aux barreaux de Paris et de New York. Pour renforcer la pratique arbitrage international, c’est Karolina Rozycka qui est promue. Chez Clifford Chance depuis 2012, elle travaille aussi bien sur des arbitrages commerciaux que d’investissement. Elle intervient aussi lors de contentieux liés aux procédures arbitrales (recours en annulation, exécution des sentences). Elle aussi est inscrite à la fois au barreau de Paris et de New York.

Social, restructuring, tax et structuration de fonds

Clifford Chance nomme aussi des counsels dans ses départements social, restructuring, tax et structuration de fonds. En droit social, Philippe Cazello est un expert des réorganisations et des licenciements collectifs, de la négociation collective et des contentieux. Il intervient également sur le volet social des opérations de fusions-acquisitions et transferts d'entreprise, notamment sur les opérations transnationales. Avocat depuis 2012, il a rejoint Clifford Chance en stage. Spécialiste de la restructuration et des procédures collectives, Marie Crumière est une ancienne de DS Avocats puis Bremond & Associés (cabinet dissous). Elle a rejoint Clifford Chance l’an dernier. À 34 ans, elle assiste les actionnaires ou repreneurs dans leurs opérations de restructuration ou de croissance externe et intervient également auprès d’une clientèle d’investisseurs domestiques et internationaux, fonds de private equity et autres prêteurs.

Le fiscaliste Pierre Goyat a exercé chez Bredin Prat entre 2013 et 2019 avant de rejoindre Clifford Chance. Avocat aux barreaux de Paris et de New York, c’est un spécialiste de la fiscalité des transactions et des fonds d'investissement. Il conseille également les dirigeants d'entreprise en matière d'intéressement. Enfin, Diane Campion de Poligny intervient lors de la création et des levées de fonds de private equity, dette, infrastructure, immobilier et secondaire. Elle intervient également en tant que conseil de gérants de portefeuille et d'investisseurs professionnels dans le cadre de leurs activités, ainsi que sur des opérations secondaires et des spin-off. À 34 ans, elle a rejoint Clifford Chance en 2013. Ces promotions interviennent globalement dans toute la firme où 29 nouveaux associés ont été nommés. À Paris, c’est la spécialiste du financement de projets Milica Zatezalo-Falatar qui est devenue associée ce mois-ci. Les bureaux d’Asie Pacifique, de Moscou ou encore d’Amsterdam ont eux aussi élevé certains de leurs collaborateurs au rang de counsels.

Pascale D'Amore