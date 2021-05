Disposer d’un compte sans passer par une banque

L’ouverture facile d’un compte professionnel

Pour de nombreux entrepreneurs, le compte bancaire professionnel est, sinon obligatoire, très avantageux pour disposer d’une gamme de services variés à déployer en fonction de leur activité. Il s’agit ici de la possibilité de gérer un compte en ligne, de disposer d’un chéquier ou bien encore d’une carte bancaire à usage professionnel. Cela inclut aussi des services spécifiquement dédiés à une utilisation dans la sphère professionnelle, dont l’encaissement des cartes bancaires ainsi que la gestion des impayés. Pour les chefs d’entreprise, il est très utile de pouvoir bénéficier de ses avantages. Contrairement à ce que l’on peut penser de prime abord, il n’est pas nécessaire de passer par une banque pour cela. Un compte professionnel peut être ouvert via une société spécialisée en ligne. Le compte professionnel donnera accès aux même services et vous permettra de gérer très facilement vos options de paiement. Pour les dirigeants d’entreprise individuelle et les auto-entrepreneurs, cette possibilité demeure intéressante pour marquer une séparation entre les opérations réalisées à titre privé et à titre professionnel.

Un véritable atout pour les entrepreneurs

Ouvrir un compte professionnel en ligne avec une société comme Sogexia est pertinent pour les gérants d’entreprise comme pour les travailleurs indépendants. Cette opportunité, à effectuer sans avoir besoin de souscrire au sein d’un organisme bancaire, est aussi bien un gage de liberté qu’une solution pour accéder à des services pratiques d’une grande efficacité. L’ouverture d’un compte pro est surtout un moyen de simplifier la gestion de la trésorerie dans toute entreprise. Cette méthode est utile pour mieux vous y retrouver dans vos dépenses, mais aussi pour plus de facilité en cas de contrôle fiscal. Cette opération est envisageable même en cas d’interdit bancaire et sans aucun contrôle de solvabilité. Un tel compte ne comporte par ailleurs pas de frais cachés ou d’agios. Des opérations de paiement peuvent ensuite être pilotées depuis la France ou l’étranger pour plus de flexibilité, et ce à n’importe quel moment. Aucun engagement de durée n’est demandé et l’ouverture d’un compte ne réclame que quelques justificatifs à fournir en ligne.

Les avantages offerts par ce type de solution

Une banque n’est pas le seul organisme à pouvoir vous assurer des services de qualité. Une société exerçant en ligne à la manière de Sogexia vous apporte des avantages certains dans l’exercice quotidien de votre activité. Il est possible de citer le fait de vous déplacer à l’étranger sans avoir besoin de convertir votre argent, la confidentialité garantie pour l’ensemble de vos données personnelles en ligne ou encore les transferts de fonds effectués en temps réel à l’international. Avec les partenariats noués auprès de grandes enseignes (Amazon, Auchan, Fnac, etc.), des réductions sont possibles sur une vaste sélection de produits tout au long de l’année.

Solution simple et pratique à la fois, l’ouverture d’un compte est une formalité qui peut être réalisée de nos jours en passant outre l’accord d’une banque. Des services en ligne performants sont mis à la disposition des professionnels afin de simplifier la gestion de leur entreprise.