Dimitri Boulte nommé directeur général de SFL

Le Conseil d'administration de la Société Foncière Lyonnaise, désormais présidé par Monsieur Pere Viñolas Serra, a souhaité faire évoluer la direction générale de la Société et a décidé de nommer, sur proposition du Comité de rémunérations et de sélection, Dimitri Boulte en qualité de directeur général, à compter du 1er juillet 2022. Il succèdera à Nicolas Reynaud, directeur général depuis janvier 2015. Au jeu des chaises musicales, Aude Grant succède à Dimitri Boulte, en tant que directrice des Opérations et est nommée directrice générale déléguée à compter du 1er juillet 2022.

Pere Viñolas Serra se réjouit : "Dans un environnement en profonde transformation, Dimitri a toute ma confiance pour accompagner SFL dans un nouveau chapitre de son histoire. Sa grande expérience du secteur immobilier et ses qualités de leader sont autant d'atouts pour la réussite de SFL. Je souhaite également remercier chaleureusement Nicolas Reynaud pour sa contribution et son engagement au service de SFL dont il a fait une référence européenne du secteur." En réaction à sa nomination, l'intéressé a déclaré : "Grâce à un positionnement unique dans le paysage parisien et à la grande pertinence de la stratégie opérationnelle et financière que nous avons conduite ces dernières années, je vais m’employer avec l’aide de toutes les équipes à consolider SFL comme un acteur reconnu pour la qualité de ses restructurations, engagé pour améliorer l’expérience client et prêt à accompagner les profondes mutations et les défis notamment écologiques dans notre industrie."

Âgé de 44 ans, Dimitri Boulte est diplômé de l'Ecole des hautes études commerciales (HEC) de Paris, et titulaire d’un CEMS Master Degree obtenu auprès de l’université Luigi Bocconi à Milan (Italie). Après un début de carrière au sein du groupe Unibail-Rodamco, il a rejoint SFL en 2011, en qualité de directeur Général Adjoint en charge des Opérations. À compter de janvier 2015, il devient directeur général délégué contribuant fortement au succès de la stratégie de croissance de SFL désormais leader de son secteur en termes de création de valeur.

Aude Grant, 40 ans, est diplômée de l'Ecole des hautes études commerciales (HEC) de Paris également. Elle a débuté chez Deloitte, avant de rejoindre en 2006 le groupe Covivio pui le groupe SFL en 2014 en tant que directrice de la stratégie immobilière et des transactions. En 2016, elle est nommée directrice générale adjointe asset management et investissements en 2016.

