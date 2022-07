Dieudonné Mpouki Moussouki est réélu à la tête d’Infogreffe

Après une première élection en 2019, Dieudonné Mpouki Moussouki a été réélu président du groupement d’intérêt économique (GIE) Infogreffe lors de l’assemblée générale annuelle du 24 juin. Celui qui exerce comme greffier associé du tribunal de commerce de Paris depuis 2012 s’intéresse aux sujets de numérisation de la profession et de dématérialisation des formalités des entreprises. Avant sa première élection à la tête d’Infogreffe, Dieudonné Mpouki Moussouki avait été élu vice-président du GIE. Diplômé de Sciences Po, de l’Essec et titulaire d’une maîtrise en économie et gestion des entreprises de l’université Louis Pasteur (Strasbourg), il est entré au greffe du tribunal de commerce de Paris en 1996.

À ses côtés, Jean-François Doucède occupera le siège du vice-président. Membre d’Infogreffe depuis près de vingt ans, il est greffier associé du tribunal de commerce de Bobigny. Avant son élection, il présidait la commission marketing et service du GIE.

Olivia Fuentes