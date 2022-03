DGFLA renforce sa pratique immobilier et fiscalité

De Gaulle Fleurance & Associés continue de se renforcer en immobilier et en fiscalité. Bruno Lunghi apportera son savoir-faire en matière tant d’opérations d’acquisitions immobilières et d’externalisation immobilière que de structuration de financements et levées de fonds. Un domaine bouleversé par la crise, qui a "irrémédiablement installé le télétravail et le flex office", donc rebattu les cartes de l’immobilier de bureaux, explique l’avocat. D’autres secteurs sont aussi en pleine mutation : les espaces dédiés aux jeunes actifs, ceux dédiés aux personnes âgées en perte d’autonomie et l’hôtellerie. Bruno Lunghi accompagne gestionnaires d’actifs, promoteurs, foncières, family offices et investisseurs institutionnels français et étrangers.

Avec plus de trente ans d’expérience, Bruno Lunghi a eu l’occasion d’exercer des fonctions de management au sein de PwC Société d’Avocats. Il est diplômé d’un DESS en droit et fiscalité de l’entreprise et d’un DJCE de l’université d’Aix-en-Provence. Pour véritablement renforcer les services proposés à ses clients, DGFLA accueille, également, Sébastien Delenclos et Charles-Hubert Vanoverberghe, respectivement senior counsel et avocat senior.

Olivia Fuentes