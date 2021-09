Deuxième associée chez Dune Avocats

Noémie Bergez s’associe à Olivier Hugot, fondateur de Dune Avocats en janvier 2019. Les deux avocats travaillent ensemble depuis 2007, à l’origine dans la structure créée par Olivier Hugot, Hugot Avocats, où Noémie Bergez a commencé sa carrière. La nouvelle associée est diplômée de Paris 2 Panthéon-Assas (en droit de la communication), de l’université Lyon 3 (en droit du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia) et du Conservatoire national des arts et métiers qui l’a formée au rôle de délégué à la protection des données.

Noémie Bergez est une spécialiste du droit des technologies avancées et de la propriété intellectuelle. Elle intervient lors de la rédaction et de la négociation des contrats ainsi qu’en contentieux. Conférencière dans ces matières, elle est entourée chez Dune Avocats de cinq autres avocats et de deux juristes travaillant historiquement aux côtés des entreprises lors de la réalisation d’opérations financières (fusions-acquisitions, restructurations, cessions, opérations de croissance externe, financements) comme le rachat de Netvibes par Dassault Systèmes ou l’entrée d’Abénex au capital de Silvya Terrade.

P. D'A.