Deux nouvelles nominations chez IQ-EQ

Forte de vingt années d’expérience au poste de CEO au sein de plusieurs grandes sociétés en Europe, Anne-Marie Costet est nommée directrice générale du groupe IQ-EQ en France. Elle dispose d’une expertise dans la direction d’entreprises multi-sites dans des domaines tels que les services internationaux, la Medtech ou encore les réseaux de franchise. Dès sa prise de fonction, la directrice générale a d’ores et déjà annoncé ses ambitions de "consolider les réussites et faire progresser l’entreprise en France et à l’international". Le groupe IQ-EQ pourra s’appuyer sur son savoir-faire dans la conduite et la mise en œuvre de plans de transformation des entreprises, le repositionnement de marque et l'amélioration des performances des sociétés.

Quant à Romain Riegert, il occupera le poste de directeur des services dédiés aux fonds au sein du groupe IQ-EQ. Diplômé de l’ENSAE Paris en mathématiques et statistiques, il a travaillé plus de vingt ans chez AXA, où il a occupé plusieurs postes à responsabilité en France et au Japon. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura à sa charge le pilotage de l’offre de fonds alternatifs du groupe en Europe et à l’international.

L’expertise technique de ces deux profils chez IQ-EQ traduit la stratégie d’un groupe qui nourrit l’ambition de développer ses activités en France et en Europe.