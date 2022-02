Deux nouvelles associées chez Delcade

Delcade continue d’étoffer sa stratégie de développement, avec l’arrivée des associées Marie Sanchez, en santé et sciences de la vie, et de Maïté Lavrilleux-Carboni, en corporate M&A et restructuring. Inscrite aux barreaux de Paris et du Québec, Marie Sanchez conseille laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux mais aussi de biocides et médicaments vétérinaires. Les problématiques liées aux industries du cannabis thérapeutique et du CBD tombent également dans son champ de compétences. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux et accompagne ses clients dans leurs relations avec les autorités. Après un début de carrière à Singapour, au sein d’une grande entreprise pharmaceutique, Marie Sanchez a exercé une dizaine d’années chez DGFLA puis Dentons. En 2020, elle a fondé sa propre structure. Pour l’avocate, rejoindre Delcade s’inscrit “en parfaite cohérence avec [son] parcours et [ses] valeurs”. Elle a étudié le droit des affaires à l’université Montpellier 1, et décroché un executive MBA à la Mannheim Business School et l’Essec.

Maïté Lavrilleux-Carboni, avocate depuis 1995, a exercé au sein de cabinets français, comme Sonier Poulain et Kahn, et anglo-saxons (E&Y, Proskauer). Elle a créé son cabinet en 2011, puis rejoint Earth Avocats en 2018, où elle a monté le pôle restructuring. Chez Delcade, elle interviendra en private equity, M&A et restructuring. Ses clients ? Des groupes français et internationaux, des institutionnels, des fonds, des ETI et des PME, qu’elle accompagne notamment sur leurs opérations de sortie, rachat de concurrent et joint-venture. L’avocate se dit ravie de rejoindre Delcade, dont elle “partage les valeurs : excellence, liberté d’exercice, solidarité”. Elle a obtenu un DEA de droit des affaires et d’économie à l’université Paris 1, et est diplômée de l’UCLA School of Law, de la Berkeley School of Business et de l’Institut des Hautes Études internationales.

Olivia Fuentes