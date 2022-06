Deux nouveaux directeurs à l’AMF

Après neuf années à la direction des affaires juridiques de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Anne Maréchal quitte ses fonctions pour laisser place à Maxence Delorme, jusqu’alors directeur de l’instruction et du contentieux des sanctions depuis 2018. Pour lui succéder, il peut compter sur Amélie du Passage, précédemment adjointe à la direction. Tous deux prendront leurs fonctions à compter du 1er août 2022.

Maxence Delorme est magistrat. Il commence sa carrière en 2004 comme juge d’instruction à sa sortie de l’École nationale de magistrature. Trois ans après, il rejoint le bureau du droit économique et financier de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, où il est chargé du droit pénal financier et boursier. Il a également exercé en tant que chef du bureau du droit pénal et de la protection juridique à la direction des affaires juridiques de Bercy, comme conseiller juridique au cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ainsi qu’en qualité de sous-directeur des affaires juridiques de l’environnement et de l’urbanisme à la direction des affaires juridiques des ministères de l’Écologie et du Logement. De 2016 à 2018, il devient vice-procureur, chef du pôle économique et financier au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre. Maxence Delorme est diplômé en droit pénal et politique criminelle en Europe de l’université Panthéon-Sorbonne.

Amélie du Passage a quant à elle commencé sa carrière au sein du cabinet d’avocats Brandford Griffith & Associés où elle intervenait principalement en droit financier et droit boursier, tant en conseil qu’en contentieux. En 2014, elle rejoint l’AMF en tant que chargée de mission à la direction de l’instruction et du contentieux des sanctions où elle assiste les rapporteurs de la Commission des sanctions dans l’instruction de leurs dossiers. Elle intègre par la suite la direction des affaires juridiques, où elle travaille sur les aspects juridiques des opérations financières des sociétés cotées. En 2017, elle est nommée ajointe à la direction de l’instruction et du contentieux des sanctions. À ce titre, elle supervise les membres de l’équipe dans l’accomplissement de leurs diligences en matière d’instruction des dossiers de sanction et de traitement des contentieux. Amélie du Passage est diplômée en droit des affaires de l’université Panthéon-Assas.

Anaëlle Demolin