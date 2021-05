Deux nouveaux associés chez Squair

Avec l’arrivée de ces deux associés au sein de son équipe installée à Paris, Squair renforce ses pratiques de droit social et de droit pénal des affaires. Benoit Dehaene possède une grande expérience dans les problématiques de droit du travail et de la protection sociale. Intervenant tant en conseil qu’en contentieux, il accompagne des start-up, des PME, des ETI et des sociétés cotées issues de divers secteurs d’activité (technologie de l’information, agences de voyages, luxe, retail, santé, services à la personne, restauration…). L’avocat a développé un savoir-faire particulier dans les problématiques de santé au travail ainsi que dans le traitement de dossiers techniques, notamment relatifs à la durée du travail ou à des opérations d’acquisition ou de restructuration. Fort de ces spécialités, il accompagne les dirigeants d’entreprises françaises ou étrangères dans leur gestion quotidienne des relations individuelles et collectives de travail. Avocat au barreau de Paris depuis 2009, Benoit Dehaene commence sa carrière au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre puis intègre Alérion où il exerce plus de neuf ans avant de rejoindre Squair. Diplômé du master 2 en droit et pratique des relations de travail de l’université Panthéon-Assas, il a également été chargé d’enseignement en droit du travail à l’université Panthéon-Sorbonne et continue d’intervenir en droit social à l’université Paris-Saclay.

Inscrit au barreau parisien depuis 2013, Bruno Welsch intervient dans le cadre de l’exercice des droits de la défense ainsi qu’en contentieux pour les problématiques de droit pénal général et des affaires. Devant les juridictions répressives, civiles et commerciales, il défend les intérêts une clientèle française et internationale, composée de personnes physiques et morales, de droit privé comme de droit public. Lors de permanences volontaires organisées par le barreau de Paris, il assiste également dans l’urgence des personnes placées en garde à vue et représente des prévenus lors d'audiences de comparutions immédiates. L’avocat a exercé au sein de cabinets d’affaires anglo-saxons et français (Ashurst, K&L Gates, Olswang et W Avocats, anciennement WMB Avocats) avant de fonder son cabinet, Welsch Avocats, en 2019. Titulaire d’un master 2 en droit du commerce international de l’université Montpellier ainsi que d’un LLM du Fredric G. Levin College of Law en Floride, Bruno Welsch enseigne le contentieux des affaires et la plaidoirie à l’Institut supérieur du droit à Paris. Il donne aussi régulièrement des formations en entreprise pour sensibiliser les professionnels à la prévention et à la gestion du risque pénal.

Installé à Paris et à Londres, Squair propose une offre globale en droit des affaires. Cabinet d’avocats atypique, la structure fait montre d’un mode de fonctionnement moderne, laissant une grande place à l’autonomie et à la liberté des 18 avocats qu’il réunit désormais.