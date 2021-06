Deux nouveaux associés chez Hadengue Avocats

Hadengue Avocats accueille deux nouveaux associés parmi ses équipes réparties entre Paris et Versailles : Arnaud Ginoux et Antoine Monteillet. Ils intègrent respectivement l'équipe droit des sociétés et assurance, construction et risques industriels du cabinet d’affaires français. Ces arrivées s’inscrivent dans la continuité du développement entamé avec l’association de Sophie Cormary et de Benjamin Bayi au début de l’année 2020.

Arnaud Ginoux intervient en droit des assurances, notamment dans le secteur de la construction et de l’industrie. Il défend les entreprises dans le cadre de contentieux relatifs à la garantie décennale, à la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle, au risque industriel et aux dommages corporels, notamment en contestation de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Au pénal, il assiste les employeurs lors d’affaires liées aux accidents et aux maladies professionnelles. Avant de rejoindre Hadengue, l’avocat a exercé chez Laroque & Partners, Duprey-Preel-Coulon (devenu Clyde & Co) puis Fizellier & Associés. Il a ensuite créé son propre cabinet auquel il a donné son nom avant d'intégrer le cabinet Tocqueville où il a été associé. Inscrit au barreau de Paris depuis 1993, il est titulaire d’une maîtrise de droit privé de l’université Assas et d’un DESS de juriste d’affaires internationales de l’université René Descartes. Expert du corporate, Antoine Monteillet conseille les start-up, les PME et ETI françaises ou étrangères, les groupes familiaux et les fonds d’investissement dans leurs opérations de M&A et de private equity. Compétent pour la mise en place de schémas de gouvernance, de financements d’acquisitions, de réorganisations intra-groupe et d’intéressements des managers, il collabore également avec les associés de l’équipe restructuring dans la gestion de conflits entre associés. Avocat au barreau parisien depuis 2015, il a travaillé pour les cabinets Kohn & Associés, Lerins & BCW puis Altiore Avocats avant d’intégrer Hadengue où il est chargé de l’activité corporate. Avec ces deux arrivées, l’enseigne indépendante compte désormais 23 avocats dont 7 associés.

Léna Fernandes