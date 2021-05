Deux cooptations chez Adaltys

Cyril Delcombel est un spécialiste des contrats publics. Il assiste une clientèle mixte, réunissant collectivités territoriales, établissements publics, sociétés commerciales et institutions parapubliques ou privées, parmi laquelle on retrouve Engie, EDF et la SNCF. Il intervient dans les passations et les exécutions de marchés publics ainsi que pour tout autre contrat de la commande publique, notamment lors d’expertises judiciaires, de procédures de médiation ou de conciliation, et lors de litiges devant le juge administratif ou le CCIRA (Comité de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics). En contentieux, l’avocat a développé un savoir-faire particulier pour les différends commerciaux, de droit de la construction et en risques industriels. Il accompagne à ce titre les acteurs du secteur de l’énergie pour des problématiques de raccordement aux réseaux et ayant trait à la vente d’électricité d’origine renouvelable. Inscrit au barreau de Lyon depuis 2011, il est titulaire d’un master 2 en contrats publics de l’université Jean Moulin et d’un master de juriste manager international de l’EM Business School à Lyon. Il a exercé pendant deux ans chez August Debouzy avant d’intégrer Adaltys en 2013.

Clément Nourrisson intervient tout d’abord en contrats publics. Il accompagne les acteurs publics dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets contractuels ou structurels, mais aussi les sponsors pour leurs candidatures aux procédures de mise en concurrence et l’exécution des contrats dont ils sont titulaires. Son activité consiste d’autre part en la conception de structures publiques et parapubliques. Il conseille les organismes publics et les associations dans le cadre de la préfiguration d’outils juridiques et dans la création de sociétés d’économie mixtes, de sociétés publiques locales et de groupements d’intérêt public. La CNR (Compagnie nationale du Rhône), la Métropole de Lyon et le Sytral (autorité organisatrice de transports de la métropole de Lyon et du département du Rhône) font notamment partie de sa clientèle. L’avocat a développé depuis quelques années des compétences particulières en matière de pollutions visuelles, d’affichage extérieur et de règlements locaux de publicité (RLP). Diplômé d’un master de droit public des affaires de l’université Jean Moulin à Lyon, il est inscrit au barreau de Paris en 2013. Avocat détaché pour le groupe Suez environnement en 2014, il exerce pendant presque trois ans chez Gide Loyrette Nouel puis rejoint Adaltys en 2016 et en devient aujourd’hui le plus jeune associé.

L’actualité est dense pour le cabinet français qui a changé de nom en décembre dernier, puis de structure d’exercice (optant pour l’AARPI) et a ouvert un département risques industriel s en mars. Avec ces deux promotions, Adaltys compte désormais 20 associés dans ses bureaux de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, Pékin et Shanghai.

