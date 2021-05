Deux anciennes de chez Vigo fondent Boyer Fontaine

Elles quittent ensemble le cabinet Vigo avec la conviction d’avoir évolué dans un environnement qui les a formées à la technique des dossiers contentieux complexes et à l’entreprenariat. Caroline Boyer et Margot Fontaine ont ouvert en mars les portes de leur propre cabinet qui porte leurs noms, Boyer Fontaine. La boutique, installée rue Lafayette à Paris, est spécialisée en droit pénal général, pénal des affaires, de la presse, en contentieux civil et commercial. Les deux fondatrices, devenues amies depuis leur collaboration chez Vigo, s’associent d’abord parce qu’elles partagent les mêmes méthodes de travail et les mêmes valeurs (loyauté, éthique, réactivité, proximité), mais aussi pour étendre leur palette d’interventions par la combinaison de spécialités issues du contentieux.

Défendre

Caroline Boyer a fait toute sa carrière chez Vigo à partir de septembre 2016 après s’être formée au droit pénal chez Visconti & Grundler et chez Kiejman Marembert au cours de stages. Avant de passer le Capa en 2016, elle a enchaîné les expériences au sein d’une étude de commissaire-priseur, dans le département transactions services d’EY, chez Bremond & Associés (cabinet dissous) ou encore chez Jeantet. Diplômée de l’université de Cergy-Pontoise et d’un master en corporate finance de l’Edhec, elle est aujourd’hui une experte du contentieux des affaires avec une dominante en droit pénal. Spécialiste du droit de la presse, elle défend notamment des élus (maires, conseillers régionaux) lors de procès en diffamation ou pour injures devant le tribunal correctionnel. Autre matière de niche dans laquelle elle intervient : le droit pénal fiscal. Elle accompagne dans ce cadre une clientèle de contribuables et de dirigeants d’entreprise lors de poursuites pour fraudes fiscales ou blanchiment de fraude fiscale. Elle fait d’ailleurs partie de l’institut de droit pénal fiscal du barreau de Paris.

Son associée est quant à elle une spécialiste du droit pénal, général aussi bien que des affaires, et des contentieux civils et commerciaux. Margot Fontaine est avocate aux barreaux de Paris et New York. Avant d’intégrer Vigo en juin 2017, elle était collaboratrice chez Bredin Prat où elle a exercé notamment aux côtés de Jean-Daniel Bretzner et Florian Bouaziz. Affichant un profil international, qui l’a menée à passer un LLM à l’université de Berkeley en Californie et à exercer en Allemagne, elle met à profit ses expériences au sein de firmes comme Arendt & Medernach au Luxembourg, Jones Day ou Dechert à Paris. Diplômée de l’université Paris X, elle partage avec Caroline Boyer son savoir-faire en droit pénal lors de la défense des personnes morales et physiques pour des infractions financières (escroquerie, abus de biens sociaux, corruption) et en droit pénal général (harcèlement, proxénétisme, viol, vol…). "Nous ne cessons de développer notre activité en droit pénal général, précise-t-elle, dans la mesure où cela va de pair avec le droit pénal des affaires : même procédure, mêmes personnes, l’un et l’autre droit s’enrichissent", explique celle qui défend aussi bien des dirigeants et des entreprises que des membres du corps médical, des sportifs professionnels, des victimes de viol ou de violences… Son activité se prolonge dans dossiers de responsabilité contractuelle et de concurrence déloyale. Ces domaines d’intervention se complètent par un volet compliance dans la mesure où Caroline Boyer a été rodée aux enquêtes internes, une spécialité sur laquelle l’avocate forme ses confrères et futurs confrères.

Pour le moment, les deux fondatrices souhaitent consolider leur structure et fidéliser leur clientèle. La croissance de leur activité devrait les amener à faire grandir leur équipe d’abord en accueillant un ou des collaborateurs, puis en identifiant l’expert avec lequel il serait stratégique pour leurs clients de s’associer : "En droit social, conclut Caroline Boyer, puisque les dirigeants que nous accompagnons en contentieux rencontrent de nombreuses problématiques en droit du travail. Nous pourrions aussi nous associer avec un expert de la compliance." Pour le moment, Boyer Fontaine coopère avec un réseau de confrères.

Pascale D'Amore