Dentons promeut une nouvelle associée

Dorothée Griveaux s’est forgé des compétences dans les domaines du droit des contrats publics et du financement de projet. Elle intervient en conseil comme dans le cadre de contentieux, auprès d’une clientèle publique et privée (entreprises, fonds d’investissement et établissements bancaires) sur des projets d’infrastructures (autoroutes, ferroviaires, métro, télécoms) ou de bâtiments publics (établissements scolaires et universitaires, hôpitaux, cités administratives…). L’avocate possède également une expérience des secteurs régulés : énergie, télécoms, transports. Récemment, elle est intervenue dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du Grand Paris Express, de concessions autoroutières et dans la cession d’un réseau d’infrastructure de télécoms. Dorothée Griveaux coordonne par ailleurs l’activité pro bono du bureau de Paris, et intervient bénévolement auprès de différentes associations.

Inscrite au barreau de Paris depuis 2007, Dorothée Griveaux a rejoint Dentons en 2008, avant d’être nommée counsel en 2017. Elle devient la deuxième associée de l’équipe droit public, aux côtés de Marc Fornacciari, l’associé responsable de la pratique, qui compte également deux collaborateurs.

Marine Calvo