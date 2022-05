Dentons coopte un associé fiscaliste

L’équipe fiscale de Dentons implantée à Paris et menée par Gianluca Calisti compte désormais un nouvel associé. Pour répondre aux évolutions des besoins et des demandes de ses clients, le cabinet international vient en effet de nommer le fiscaliste Jérôme Le Berre associé. L’occasion pour la firme d’illustrer sa volonté de promouvoir en interne et de renforcer sa pratique fiscale.

Conseil d’une clientèle française et internationale, Jérôme Le Berre intervient sur les aspects fiscaux des opérations de fusions-acquisitions, de private equity, de joint-venture et de restructuration. Il assiste également des investisseurs institutionnels, notamment allemands, dans la structuration fiscale de leurs investissements immobiliers. L’avocat est enfin un expert des secteurs de l’énergie et des ressources naturelles et accompagne à ce titre des projets en France et en Afrique francophone. Inscrit au barreau de Paris depuis 1999, Jérôme Le Berre a exercé chez CMS Francis Lefebvre et Herbert Smith Freehills avant de rejoindre Dentons en 2015. Parallèlement à son activité d’avocat, il est aussi chargé d’enseignement à l’université Paris Saclay et membre de l’Institut des avocats-conseils fiscaux. Côté formation, il est titulaire d’un DESS de juriste d’affaires de l’université Paris Sud et il est diplômé de l’Institut supérieur d’interprétation et de traduction en anglais et en allemand.

