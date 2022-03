Denis Catz (Sparring Capital) « Propriétés-privées.com, c’est l’histoire d’un pari réussi sur l’orientation prise par le marché

Décideurs. Comment Sparring Capital a-t-il accompagné Oryx et sa plateforme Propriétés-privées.com depuis 2016 ?

Denis Catz. Propriétés-privées.com, c’est l’histoire d’un pari réussi sur l’orientation prise par le marché de l’immobilier. Aux tournants des années 2011-2012, nous avons observé que la digitalisation des usages était en marche et que le fait d’avoir un pas de porte sur le modèle des agences vitrées ne présentait plus d’intérêt majeur. Au contraire, en adhérant à un réseau, les négociateurs, déchargés des aspects administratifs et de la mise en ligne des annonces, pouvaient se concentrer ainsi sur leur cœur de métier qui est de vendre.

Au fil des années, nous avons accompagné la croissance organique et externe de la société avec quatre build-ups : deux réseaux complémentaires (Immoréseau et Rezoximmo) et deux sociétés de courtage (Synerfim, Positive Finance). Pour compléter la panoplie de services proposés et alimenter les revenus des mandataires entre deux ventes, nous avons aussi soutenu des projets structurants comme le développement de nouveaux segments comme le neuf, les offres dédiées aux entreprises et aux commerces ainsi que la gestion locative 100% digitale. Avec ce nouveau tour de table, auquel nous restons, avec notre partenaires MACSF, aux alentours de 10%, la société va pouvoir accélérer son développement pour atteindre 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à 5 ans.

Avec ce nouveau tour de table, auquel nous restons, avec notre partenaires MACSF, aux alentours de 10%, la société va pouvoir accélérer son développement pour atteindre 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à 5 ans.

Sur quels arguments avez-vous convaincu votre LP MACSF, assureur des professionnels de santé, de coinvestir ?

MACSF est un de nos LPs historiques. Il est présent à nos côtés depuis le premier fonds Sparring Capital Fund 1 qui date de 2015. C’est lui qui a exprimé le souhait de coinvestir sur ce nouveau tour de table au vu des performances de la plateforme Propriétés-privées.com qui sont remarquables. Depuis 2016, le chiffre d’affaires de la plateforme a été multiplié par dix pour atteindre 75 millions d'euros fin 2021, soit un taux de croissance annuel moyen supérieur à 40 %.

Depuis 2016, le chiffre d’affaires de la plateforme a été multiplié par dix pour atteindre 75 millions d'euros fin 2021, soit un taux de croissance annuel moyen supérieur à 40 %.

Cherchez-vous à enrichir votre portefeuille avec des sociétés à forte composante technologique comme ce type de plateforme ?

Nous sommes très intéressés par ce type de société mais nous ne sommes pas un fonds « techno ». Nous cherchons prioritairement des sociétés en croissance, quel que soit leur secteur d’activité. Nous investissons dans des contextes où nous pouvons avoir un rôle d’actionnaire de référence et nous nous engageons de façon proactive auprès des managers.

Aujourd’hui, Propriétés-privées.com compte 3 500 conseillers indépendants (contre 500 en 2016). Les managers, Michel Le Bras et Christine Cadrot, ont réinvesti avec un effet relutif. Notre rôle en tant que fonds a été de les accompagner dans le choix des bons outils pour qu’ils puissent poursuivre leur croissance grâce notamment à une politique de recrutement et de formation ambitieuse des nouvelles recrues. De bonnes bases somme toute pour attaquer aussi à terme les marchés européens voisins.

Propos recueillis par Emmanuelle Serrano