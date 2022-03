Demandez les programmes !

Lorsque vous lirez ce dossier, il vous restera, en théorie, quelques jours avant le premier tour d’une campagne particulière. La conjoncture internationale a quelque peu mis sous cloche le débat d’idées et la confrontation de projets. Et pourtant, les programmes sont présents et méritent d'être analysés.

Lorsque vous lirez ce dossier, il vous restera, en théorie, quelques jours avant le premier tour d’une campagne particulière. La conjoncture internationale a quelque peu mis sous cloche le débat d’idées et la confrontation de projets. Au point que de nombreux citoyens estiment que, désormais, la forme l’emporte sur le fond. Pourtant, en décortiquant les programmes de tous les candidats, on constate que les projets existent et, au fil des scrutins, varient très peu. Le clivage gauche-droite se porte bien, n’en déplaise aux tenants du "ni-ni". Sur les questions de justice, la droite joue à qui ouvrira le plus de postes de policiers et créera le plus de places dans les prisons. La gauche soutient des mesures moins coercitives. De même, sur le terrain économique et social, les tenants de l’égalitarisme s’opposent à ceux de la méritocratie, les théoriciens du "ruissellement" croisent le fer avec les communistes promouvant le "rousselment". Cela dit, sur certains points, les cartes sont brouillées. En matière de défense ou d’affaires étrangères, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour partagent des convergences tandis que les Verts, souvent perçus comme des "bisounours", soutiennent une hausse du budget militaire et prônent le rapport de force face à Vladimir Poutine. Autre point prêtant à confusion, tous les candidats se clament écologistes, comptent investir dans la santé, diminuer les impôts des classes moyennes, soutenir l’innovation. Avec des méthodes différentes que ce dossier décrypte et analyse. En espérant qu’il vous aide dans votre choix ou conforte votre décision.

