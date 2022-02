Delsol Avocats se renforce en fiscalité des entreprises

Delsol Avocats consolide son département fiscalité des entreprises avec l’association de Jean-François Defudes. L’avocat, qui arrive de Taj, a aussi passé quinze ans dans l’administration fiscale – il a étudié à l’École nationale des impôts – et douze chez Fidal. Il accompagne ses clients, des groupes français et internationaux, dans la planification ou le suivi de leurs obligations fiscales, la mise en place de stratégies, leurs contrôles fiscaux et leurs projets de dématérialisation. Une spécialité qu’il maîtrise tout particulièrement : Jean-François Defudes intervient lors de contrôles des comptabilités informatisées, de la génération et de la validation de fichiers d’écritures comptables, de paramétrages fiscaux de systèmes d’information et de la mise en œuvre de facturation électronique.

Les compétences de Jean-François Defudes, complémentaires à celles deux autres associés du département, vont permettre au cabinet de “proposer à ses clients un accompagnement de haut niveau sur l’ensemble de leurs problématiques juridiques et fiscales”, se réjouissent les managing partners de Delsol Avocats, Henri-Louis Delsol et Emmanuel Kaeppelin.

Olivia Fuentes