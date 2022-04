Delsol Avocats nomme un nouvel associé en entrepreneuriat social

La pratique historique organisations non lucratives- entrepreneuriat social de Delsol Avocats se renforce. Jean-Baptiste Autric devient le cinquième associé au sein de l’équipe, dorénavant la plus importante du marché français dans ces matières. L’avocat a rejoint le cabinet il y a quinze ans, pour son stage final. Depuis, il intervient auprès de structures de l’économie sociale et solidaire – associations, fondations et fonds de dotation –, notamment dans le cadre de la réorganisation de leurs activités ou de leur patrimoine. Sa spécialité ? La structuration de démarches familiales ou de mécénat d’entreprise et l’assistance fiscale, en conseil comme en contentieux.

Jean-Baptiste Autric a obtenu un master 2 de droit des affaires à l’université Lyon 3. Il est également titulaire du certificat de spécialisation en droit des associations et fondations, qui lui a été délivré par le Conseil national des barreaux en 2013.

Olivia Fuentes