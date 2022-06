Delphine Bouclon (Chateauform’) : "Créer la bulle inspirationnelle qui révèle le meilleur de chacun"

Décideurs. La crise sanitaire a bouleversé nos modes de travail. A-t-elle aussi modifié la demande des entreprises autour des séminaires ?

Delphine Bouclon. Absolument. Le séminaire d’entreprise est devenu un incontournable pour réengager les équipes, redonner le cap, réaffirmer le sens, et dévoiler les stratégies à moyen et long terme. Avec l’augmentation du télétravail et la perte d’échanges internes, la rencontre entre les salariés est primordiale. Ceci, pour augmenter confiance et cohésion, et partager grâce à l’intelligence collective des moments uniques. Chez Châteauform’ nous créons la bulle inspirationnelle qui révèle le meilleur de chacun. Nous offrons des solutions informelles qui permettent d’ancrer davantage les messages et d’obtenir des impacts plus forts. Nos espaces sont dédiés au bien-être des participants, et sont des facilitateurs pour les organisateurs et les formateurs qui peuvent ainsi passer les bons messages dans un cadre privilégié.

On connaît vos maisons au vert, mais vous êtes aussi présent en plein cœur de Paris. Pouvez-vous nous parler de ces lieux atypiques ?

Nos adresses historiques sont en effet de grandes demeures au vert. C’est là que le "Comme à la Maison" a pris vie, en 1996. Dans les années 2010, nous avons une nouvelle fois écouté nos participants qui souhaitaient des Maisons en ville pour des journées d’étude uniques ou pour organiser des événements de plus grande envergure. Sur Paris, nous comptons douze adresses dédiées : les Jardins Saint-Dominique, les ateliers rue de Liège, la Manufacture d’Issy-les-Moulineaux, le loft contemporain du Cnit à la Défense, la Maison des Centraliens, le 28 George V, le Metropolitan, le Palais des Congrès de Paris Saclay, la Salle Wagram, les Docks de Paris… Et l’on peut y ajouter deux adresses orientées « learning » où nous recevons des programmes de formations, notamment: dans le parc d’Icade aux portes du 19e et près de la Grande Arche de la Défense. Cette offre en ville répond à toutes les attentes de nos clients friands de lieux iconiques. Avec un accueil et un accompagnement spécifiques à Châteauform’. Ici, le sans-souci prend vraiment tout son sens !

Vous proposez également des "offres du soir" pour des afterworks, des dîners, des soirées événementielles…

Tout à fait. À Paris, nos Maisons en ville reçoivent des soirées de façon unique, confidentielle et privative. Ce sont des adresses exceptionnelles, situées dans le Triangle d’or (autour du Parc Monceau, des Champs-Élysées, des Invalides…) et dans des hôtels particuliers qui ont conservé leur charme haussmannien, tout en disposant de tout le savoir-faire et de l’expertise de Châteauform’, de l’accueil à la Table en passant par l’animation si besoin. Tout ceci pour offrir une soirée singulière et mémorable.

Et pour accompagner ces événements, vous proposez Nomad La Table de Chateauform’. Quelle est cette offre ?

Nos châteaux, nos grandes maisons au vert et les hôtels particuliers parisiens ont tous leurs propres chefs et signatures. Nomad, la table de Châteauform’, est notre Traiteur Maison depuis 2017. Il accompagne nos clients sur les sites événementiels du Groupe. Nomad intervient également chez nos clients et dans les plus belles adresses parisiennes comme le Grand Palais Éphémère, le Trianon et l’Élysée Montmartre, la Maison de la radio, le Centre Pompidou, la Maison de l’industrie et bien d’autres encore…

D’autres projets ?

Nous poursuivons aussi notre développement avec notre nouvelle offre Hospitality : Châteauform’ Inside. Le savoir-faire de Châteauform’ transposé dans les immeubles de bureaux et universités d’entreprise. Nous avons déjà quelques belles références à notre actif: La Société Générale Campus des Dunes, Pernod Ricard University au Domaine de la Voisine, Le Metropolitan, la Deloitte University EMEA et tout récemment Le Campus SNCF de Saint-Priest et les bureaux de Célio… Nous continuons à répondre aux enjeux de nos clients en leur offrant une solution unique et sur mesure pour prendre soin de leurs talents et de leur actif.

Propos recueillis par Laurent Fialaix