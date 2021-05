Deloitte Taj renforce ses pratiques juridiques

Dans le but de réaffirmer son positionnement dans les activités réglementées en banque et finance, Deloitte Taj accueille Thibault Jézéquel en tant que directeur spécialisé en droit des institutions et des services financiers. Il assiste les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les établissements de paiement et les sociétés de gestion dans leurs problématiques juridiques, réglementaires et de conformité. Expert de la création et la distribution de produits financiers, il intervient en contentieux pour les litiges financiers disciplinaires ainsi que ceux portés devant l’Agence française anticorruption. Membre du barreau des Hauts-de-Seine, il a exercé chez Ernst & Young, Mazars et Racine en tant que counsel. Titulaire d’un master 2 en banque et finance de l’université René Descartes, il y enseigne aujourd’hui et donne également des formations au sein de l’association française de la gestion financière.

Marie Waechter rejoint quant à elle les équipes restructuring en qualité de senior manager. Avocate depuis 2013, elle a exercé au sein du cabinet Altana jusqu’en 2016, puis chez Equitis, le premier fiduciaire sur le marché français, pendant presque cinq ans. Grâce à ces expériences, elle possède un solide savoir-faire dans le domaine de la fiducie, complémentaire à son savoir-faire en restructuration. À ce titre, elle collabore avec les parties et leurs conseils depuis la phase préparatoire des montages fiduciaires, jusqu’à la finalisation des contrats, leur signature et leur exécution. Diplômée du master 2 en droit des affaires et de l’économie de l’université Panthéon-Sorbonne et du master 2 en banque et finance de l’université Paris Dauphine, elle est membre de l’Association des jeunes professionnels du restructuring.

Venue renforcer les compétences en droit commercial, IT et corporate de son nouveau cabinet, Céline Moille intègre la pratique droit des affaires de l’entité du réseau Deloitte. Intervenant en droit des contrats, de la distribution, de la concurrence et de la responsabilité, elle a également développé des compétences en matière de protection des données personnelles et en droit du numérique. Spécialiste des moyens de paiement innovants, de la fintech, de la blockchain et la cryptomonnaie, l’avocate est également la cofondatrice de Dodobank, une entreprise de la legaltech spécialisée dans le recouvrement de créances. Inscrite au barreau de Lyon et de Québec et titulaire d’un doctorat en droit international privé, elle a exercé en France et dans la province canadienne pour le cabinet Yellaw Avocats où elle est restée six ans avant de rejoindre Deloitte Taj.

Réseau mondial de cabinets, Deloitte est présente dans plus de 150 pays et territoires. En France il compte 7 000 associés et collaborateurs. Membre de ce groupement, le cabinet d’avocats français Taj est installé à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier et Toulouse. Avec une équipe de 552 professionnels, il est spécialisé dans le conseil fiscal et juridique international en proposant des compétences couvrant la fiscalité internationale et les prix de transfert, les fusions-acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de la mobilité internationale, le droit social et des entreprises en difficulté.

Léna Fernandes