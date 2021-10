Deloitte Taj nomme trois associés fiscalistes

Entité du réseau Deloitte, Taj réunit aujourd’hui plus de 570 professionnels à travers ses bureaux de Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier et Toulouse. Renforçant ses compétences en droit fiscal, il promeut Jean Bernardini, Anne Gerometta et Stéphanie Rouchy en qualité d’associés au sein de son guichet parisien. Les trois nouveaux membres de l’association ont développé chacun un savoir-faire pointu concernant les enjeux juridiques et fiscaux liés au continent africain, le secteur financier et les transferts de salariés.

Une triple cooptation

Responsable du desk Afrique au sein de Deloitte Taj, Jean Bernardini est un spécialiste de la gestion de projets internationaux en Afrique. Il accompagne, sur le plan juridique et fiscal, des groupes français et internationaux souhaitant développer leurs activités sur le continent africain. Diplômé d’un master 2 de droit public des affaires de l’université Paris Nanterre, l’avocat est inscrit au barreau de Paris depuis 2012. Avant de rejoindre Deloitte Taj en 2017, il a travaillé en tant que consultant juridique et fiscal chez Deloitte au Gabon et a exercé au sein du cabinet Nouvion. Jean Bernardini est également membre de l’Institut des avocats conseils fiscaux.

Anne Gerometta possède une expérience de plus de dix-huit ans en matière de taxes indirectes. Experte du secteur financier, elle conseille des banques, des assurances et des gestionnaires d’actifs français et internationaux dans leurs problématiques en matière de TVA, de taxes sur les salaires et sur les conventions d’assurance. Elle intervient notamment dans le cadre de la mise en place de groupes TVA en France, tant sur les aspects réglementaires que sur les aspects opérationnels tels que la gestion de la TVA dans les établissements recevant du public (ERP). Avocate au barreau des Hauts-de-Seine depuis 2004, Anne Gerometta a commencé sa carrière en tant que directrice chargée de la TVA, des douanes et du contrôle des exportations chez Deloitte Taj. Le cabinet lui a ensuite confié la gestion du secteur financier au sein de la ligne de services taxes indirectes. Diplômée de l’Edhec, elle est également titulaire d’un DEA en droit des obligations civiles et commerciales de l’université Paris Descartes.

Auprès de ses clients français et étrangers, Stéphanie Rouchy intervient dans la gestion de leur mobilité internationale, notamment dans la maîtrise des coûts fiscaux liés à leurs transferts de salariés. À la suite du Brexit, elle a développé un savoir-faire spécifique au secteur financier, lui permettant d’accompagner des groupes britanniques et internationaux dans leur installation en France. Titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et de fiscalité de l’université Panthéon Assas et membre du barreau des Hauts-de-Seine depuis 2008, l’avocate a commencé chez Taj en 2010 en tant que senior manager.

