Delcade s’installe à Biarritz

Déjà présent à Paris, Bordeaux et Lille, Delcade commence l’année 2022 en implantant un guichet à Biarritz au sein des locaux du Connecteur, un espace de coworking accueillant des acteurs locaux et nationaux. Pour constituer l’équipe de ce nouveau bureau, il fait appel à Antoine Descotte, un fiscaliste qui rejoint le cabinet d’avocats d’affaires en tant qu’associé.

Le champ d’intervention d’Antoine Descotte couvre la fiscalité des entreprises ainsi que celle des particuliers. Il conseille les PME du Pays basque, des Landes et du Béarn sur leurs problématiques fiscales et leurs opérations de restructuration. Ayant développé un savoir-faire spécifique en fiscalité internationale, l’avocat accompagne également des groupes étrangers dans leur implantation en France ainsi que des acteurs locaux dans leur développement à l’international. Inscrit au barreau de Bayonne depuis 2000, Antoine Descotte a commencé son parcours chez Fidal où il a exercé durant plus de quatorze ans avant de rejoindre EY en qualité de directeur associé. Désormais membre de l’équipe droit fiscal de Delcade, il devient le 18e avocat associé de l’enseigne. Diplômé du DJCE de l’université de Rennes, il est également titulaire de la spécialisation en droit fiscal du barreau de Bordeaux.

Léna Fernandes