Delcade renforce sa pratique sociale

Delcade consolide sa pratique du droit du travail et de la protection sociale avec l’arrivée de Charlotte O’Leary à Paris et d’Ophélie Lazaro à Bordeaux.

Avocate au barreau de Paris depuis 2009, Charlotte O’Leary a d’abord exercé au sein de Normand & Associés puis Toison & Associés avant de créer en 2018 son cabinet consacré au droit social. Dans le cadre de sa pratique, elle intervient sur l’ensemble des aspects du droit du travail, en conseil comme en contentieux, et accompagne les entreprises dans leur gestion quotidienne des relations individuelles, collectives et lors d’opérations de restructuration. L’avocate a développé des compétences approfondies en droit de la sécurité sociale (contentieux de la faute inexcusable, contestations des accidents du travail/maladies professionnelles), en matière d’hygiène et sécurité et en droit pénal du travail (délit d’entrave, discrimination, contrôle de l’inspection du travail) et conseille également ses clients en matière de prévention des risques psychosociaux (RPS).

Après un début de carrière au sein de cabinets parisiens et bordelais, Ophélie Lazaro intègre en 2011 PwC Société d’Avocats en tant que collaboratrice du département social, où elle exercera sa pratique du droit du travail et de la protection sociale pendant dix ans avant de créer sa propre structure. Ophélie Lazaro intervient aussi bien en conseil qu’en contentieux, prud’homal et de sécurité sociale. Sa pratique recouvre les relations individuelles de travail, notamment en matière de clauses spécifiques du contrat de travail, de rémunération variable, de délégation de pouvoir ou de relations professionnelles intragroupe, mais également les relations collectives de travail, notamment en matière de durée du travail, représentation du personnel, négociation collective, épargne salariale ou encore actionnariat salarié. Elle accompagne également les entreprises en matière de restructurations, d’audits de conformité et de protection sociale du dirigeant.

Les deux nouvelles associées intègrent l’équipe sociale de Delcade, qui se compose déjà des deux associés Frédérique Sallée et Julien Tayeg. Le pôle social du cabinet français accompagne aussi bien les PME-ETI que les groupes internationaux et peut intervenir sur tous les domaines du droit social, en conseil et en contentieux. Créé en 2013 et présent à Paris, Bordeaux et Lille, Delcade accompagne des PME, des ETI, de grandes entreprises et des sociétés étrangères dans tous les domaines du droit des affaires. Les 30 avocats du cabinet interviennent en fusions-acquisitions, droit des sociétés, fiscalité, contrats, propriété intellectuelle, technologies de l’information, international, contentieux, immobilier, droit social, droit public, procédures collectives, droit commercial et droit de la concurrence

