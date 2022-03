Delcade consolide ses compétences en droit des sociétés

Avec une nouvelle nomination d’associé, Delcade poursuit sa dynamique de développement entamée depuis le début de l’année 2022. Après avoir ouvert un bureau à Biarritz puis attiré deux nouvelles associées, la structure intègre Thomas Rosier au sein de son association. Spécialiste du droit des sociétés, l’avocat opère au sein de l’équipe corporate, M&A et private equity du cabinet.

Conseil d’entreprises françaises et étrangères, Thomas Rosier intervient régulièrement dans le cadre d’opérations transfrontalières. Il opère ainsi lors de levées de fonds, de fusions-acquisitions et de réorganisations de groupes dans les secteurs de la tech, de la santé ou encore des professions libérales. Membre du barreau de Bordeaux depuis 2013, l’avocat a commencé sa carrière chez Fidal avant de rejoindre Delcade en 2018. Thomas Rosier est titulaire d’un DJCE de l’université de Poitiers et d’un master en droit et management international de HEC Paris.

Léna Fernandes