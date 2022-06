Degroux Brugère promeut une nouvelle counsel

Collaboratrice depuis son arrivée chez Degroux Brugère en 2016, Marguerite Galois-Boyé est élevée au rang de counsel. Ses compétences ? La structuration fiscale et les aspects transactionnels des opérations de private equity, de fusions-acquisitions, de venture capital ou de capital développement. Elle accompagne des fonds d’investissement lors d’opérations de LBO et intervient auprès d’entreprises et de leurs dirigeants pour leurs levées de fonds, leur croissance externe et le refinancement, ainsi que sur la mise en place de management packages. Cette nomination démontre la volonté du cabinet, qui compte dix associés et une quinzaine d’avocats collaborateurs et juristes, de poursuivre son développement.

Aujourd’hui counsel, Marguerite Galois-Boyé n’a pourtant pas commencé sa carrière en tant qu’avocate. Elle a tout d’abord exercé à la direction fiscale de LafargeHolcim et de la Société générale avant de passer le barreau en 2014. Elle a alors rejoint le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer en tant que collaboratrice. Titulaire du master de juriste d’affaires et du master en fiscalité internationale de l’université Panthéon-Assas, Marguerite Galois-Boyé a par la suite étudié à l’université de New York, également en fiscalité internationale.

Anaëlle Demolin