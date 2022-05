Deepki : mesurer pour corriger

Alors que l’immobilier bâti représente 40% des émissions mondiales de carbone, Deepki fonde ses stratégies ESG sur la donnée intelligente, en vue de verdir ce secteur.

Numérisation vertueuse

Ingénieurs de formation, Vincent Bryant et Emmanuel Blanchet constatent en 2014 le retard écologique considérable du secteur immobilier. Leur ambition est simple : participer à l’effort environnemental tout en favorisant l’innovation. Partant du principe que ce qui n’est pas mesuré ne peut être corrigé, ils conçoivent Deepki Ready, une plateforme de collecte des données, qui permet à ses utilisateurs de fixer et contrôler la bonne mise en place des objectifs environnementaux. Avec une clientèle diversifiée - Swiss Life, Picard, Klépierre, etc. -, l’entreprise surveille en 2022 plus de 400 millions de mètres carrés de bâtiments, soit l’équivalent de 180 000 tonnes de CO₂ économisées grâce au logiciel qui permet de réduire leur consommation énergétique.

Compiler, comparer, modifier

Tout est notifié : comportement des équipes au sein d’un immeuble, nombre d’ascenseurs disponibles, ou encore durée quotidienne d’exposition naturelle à la lumière du bâtiment. Le logiciel compile l’ensemble des informations mesurées pour créer une cartographie globale des données permettant ainsi la simplification de la gestion énergétique du bâtiment. Pour Henri Chapouthier, chargé du développement durable chez Icade, "le processus de collecte des données est plus rapide, plus transparent et plus fiable". En effet, un gain de temps considérable s’opère grâce à la collecte des données et la génération du rapport RSE automatisées.

Gestionnaires et occupants tirent alors profit de ces informations, notamment en modifiant les heures d’éclairage ou en remplaçant une chaudière vieillissante. Deux autres logiciels, Deepki Success™ et Deepki Advisory™, offrent en complément un accompagnement aux usagers, par l’accès à un support technique, ainsi qu’une offre de conseil en matière de stratégie ESG.

Réussite et perspectives

En accompagnant 250 clients dans 38 pays à diminuer la consommation énergétique de leurs immeubles, Deepki tend à réduire le risque de décrochage de la valeur d’un bâtiment. La plateforme permet d’éviter le phénomène dit de "décote brune" qui se produit lorsque les standards environnementaux ne sont pas respectés. Après une levée de fonds de 150 millions d’euros, place à l’embauche ! Aux 150 salariés employés actuels, devraient s’ajouter 200 nouveaux recrutements durant l’année, et 400 de plus en 2023. En parallèle, Deepki planche sur le développement de nouvelles fonctionnalités des logiciels ainsi que l’acquisition de briques technologiques par le rachat de concurrents.

Le regard braqué sur le marché asiatique, Deepki ambitionne de devenir le leader mondial de la transition énergétique du secteur immobilier.

Émile Le Scel