Deep Block passe un cap

Deep Block, start-up française dont les services se basent sur la technologie de la blockchain, poursuit son développement en signant un accord commercial et capitalistique auprès d’un acteur du monde du droit et de la presse : Éric Berthod, président de Legal2Digital.

L’entrée au capital de cet investisseur va permettre à Deep Block d’accélérer sa croissance et par là même de passer du statut de start-up à celui de scale-up. VitalSign, solution de signature électronique augmentée, est ainsi intégrée à son offre, afin de rendre service aux clients et d’utilisateurs recourant déjà aux solutions d’annonces et de formalités légales du groupe de médias implanté sur tout le territoire.



Le secteur de l’assurance fait également partie des marchés prioritaires de Deep Block. La legaltech pourra s’appuyer sur son expérience acquise dans ce domaine auprès d’AssurN’Co, mais également sur l’expérience dans ce secteur des associés de Vessoa Private Equity. Ce fonds devient actionnaire de Deep Block et son président, Charles Moore Wilson, rejoint le comité stratégique de la legaltech.



Les Business Angels des grandes écoles (Badge) participent eux aussi désormais à l’aventure de Deep Block. "Leur expérience et leur réseau seront précieux, pour décupler la capacité de notre legaltech française à devenir un acteur de référence sur le marché de la signature électronique et des solutions efficaces pour faciliter la sécurisation des droits et des contrats dans le monde numérique de demain", précise Christophe Lemée, cofondateur et président de Deep Block. Créée en 2004, cette association réunit un réseau de business angels en France, leur objectif étant de soutenir la création, le développement et le financement d’entreprises innovantes dans des domaines technologiques et de services, à fort potentiel de croissance.



