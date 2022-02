Deep Block développe son produit VitalSign

S’appuyant sur les technologies blockchain et quantiques, VitalSign.fr est une solution de signature électronique désormais disponible sans engagement et sans abonnement. Les professionnels peuvent donc bénéficier de ce service en payant un tarif calculé en fonction du nombre de documents à signer et du nombre de signataires impliqués.

Les utilisateurs de VitalSign.fr ont également accès à un système d’archivage intégré permettant la conservation des documents pendant trente ans et peuvent intégrer cet outil dans leur logiciel métier puisque l’outil dispose d’une interface de programmation d'application. La solution a également la particularité d’être compatible avec les supports des certificats de signature qualifiée pour avocats, notaires et huissiers grâce au module VitalKeys développé par Deep Block. Enfin, l’application VitalSign.fr est hébergée en France et répond à la norme européenne eIDAS.

Léna Fernandes