Découvrez la résidence BROADWAY à 400m du TGI et aux portes de Paris

Clichy, une ville dynamique aux portes de Paris

Située aux portes de Paris (17ème arrondissement) et à 6 kilomètres de la Défense, la ville de Clichy bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur du Grand Paris. Pour le plus grand bonheur de ses habitants, Clichy conserve son caractère de village d’autrefois.

Lancé depuis plus de dix ans, le projet urbain " Clichy - Batignolles " a pour but de donner un nouvel élan à cette zone située entre deux villes. Le quartier accueillera dans quelques années 7 500 habitants et 12 700 emplois. Depuis quelques mois, la ligne 14 du métro parisien a été prolongé jusqu’à la Porte de Clichy.

Impulsé par le dynamisme de ce projet, tout est pensé à Clichy pour que toutes les activités de la vie quotidienne soient à portée de main. De nombreux établissements scolaires, commerces, restaurants, marchés et lieux culturels comme le Théâtre Rutebeuf facilitent le quotidien des habitants par leurs proximité.

Les lignes de métro 13 et 14, le RER C, le tramway 3B se trouvent à quelques centaines de mètres du centre-ville station " Porte de Clichy ". La ligne L est accessible gare de " Clichy Levallois ". Un vaste réseau de bus permet de se déplacer dans toute la ville. En voiture, il est très simple de rejoindre le boulevard périphérique qui est à proximité.

Évadez-vous à travers les 45 hectares d’espaces verts, dont 4 parcs, qu’offre la ville aux habitants et baladez-vous au bord des quais de Clichy.

Un lieu de vie entre calme et dynamisme : la résidence Broadway

La résidence Broadway, située au cœur du dynamique Boulevard Jean Jaurès, est idéale pour être à proximité de toutes les commodités tout en profitant du calme de son appartement.

Le boulevard Jean Jaurès est le théâtre de la métamorphose de ce quartier : de nombreux commerces de proximité, pharmacies, transports et services sont idéalement situés à quelques pas pour faciliter le quotidien.

Avec seulement 23 appartements spacieux allant du 2 au 5 pièces, prolongés pour la majorité par des extérieurs, dont de grandes terrasses plein ciel, cette résidence à taille humaine offre un confort de vie pour tous. Les grandes fenêtres renforcent la luminosité des logements ce qui permettra aux futurs résidents de vivre en pleine lumière aux portes de Paris. L’originalité de l’architecture de la résidence s’illustre par la dualité entre la façade " classique " côté rue et celle, plus déstructurée, qui donne sur les extérieurs et jardins en cœur d’îlot.

Venez découvrir la résidence lors de nos journées portes ouvertes les 16 et 17 octobre !

Renseignements et vente : https://www.broadway-clichy.com/ - 01 86 707 710

Résidence et Espace de vente : 23 boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy