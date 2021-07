Dechert renforce son pôle corporate/M&A

C’est un avocat expert du droit des sociétés rodé aux transactions financières qui rejoint l’équipe de Dechert à Paris. Le nouvel associé national[1] (c’est-à-dire qu’il ne figure pas dans l’association mondiale) intervient aux côtés des entreprises et des investisseurs lors des opérations de fusions-acquisitions et de private equity.

Il a conseillé Novasep lors de la vente de sa division de procédés de chromatographie au groupe Sartorius, BPI France lors de plusieurs opérations dont l’accord avec le fonds souverain kazakh Samruk-Kazyna pour le financement de la croissance et de l’internationalisation des PME et ETI ou celui avec Orpea pour le financement du développement de centres de soins de suite et de réadaptation en Russie. Il est également intervenu auprès des fondateurs et des actionnaires majoritaires de développeurs bancaires français SAB lors de la vente du groupe à Sopra Steria, dont les actions sont cotées sur Euronext Paris, à l'issue d'un appel d'offres ouvert ou encore d’Oaktree Capital Management dans le cadre de la vente de Zodiac Milpro à Argos.

Diplômé de l’université de Toulouse et de celle d’Aix-en-Provence et inscrit au barreau de Paris depuis 2012, il a débuté au sein de l’équipe corporate de Willkie Farr & Gallagher où il est resté trois ans avant de rejoindre White & Case. Il y a été promu counsel en décembre 2019. Il renforce aujourd’hui l’équipe composée d’Alain Decombe (également managing partner), Ermine Bolot et Xavier Leroux.

Pascale D'Amore

