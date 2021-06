Dechert Paris est dorénavant dirigé par un trio

Dechert change de gouvernance à Paris "pour répondre à la croissance récente et anticipée des différentes pratiques du cabinet à travers le monde". À cette fin, les associées Sabina Comis et Mélanie Thill-Tayara rejoignent Alain Decombe à la direction opérationnelle du bureau parisien de la firme. Tous les trois sont déjà investis dans la gestion du cabinet. Alain Decombe, arrivé chez Dechert en 2005, en est le managing partner depuis lors. Il a été membre du board mondial de la firme pendant treize ans et assure la fonction de vice-chairman chargé des opérations internationales. De leur côté, Sabina Comis copréside le comité Global Women’s Initiative et Mélanie Thill-Tayara codirige la pratique sciences de la vie sur le plan mondial.

Lors de la dernière clôture d’exercice financier, Dechert Paris a montré des résultats en croissance, poursuivant sa lancée depuis dix ans. Le département sciences de la vie, emmené notamment par Alain Decombe et Mélanie Thill-Tayara, participe grandement à la renommée du cabinet. Tout comme le corporate/M&A, auquel Sabina Comis participe par son savoir-faire en droit fiscal et sa maîtrise des aspects juridiques et réglementaires de la création de fonds. "Paris a un rôle clé dans les affaires sur le plan mondial, et est d’une très grande importance pour l’activité de Dechert, dont la clientèle internationale a des intérêts à la fois nationaux et transfrontaliers", se félicite Andrew J. Levander, le président du policy committee de Dechert.

Pascale D'Amore