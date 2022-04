Decathlon se renforce en intégrant le réseau de commerçants d’American Express

Très populaire, le leader français de la distribution d’articles de sport et loisirs, Decathlon, s’illustre par la proximité qu’il entretient avec ses clients. L’enseigne, désignée entreprise préférée des Français par un sondage Ifop pour la troisième année consécutive, rejoint le réseau de commerçants d’American Express. Cette alliance répond à l’engouement significatif des Français pour les activités sportives depuis le début de la crise sanitaire ces deux dernières années. Ainsi, près de 330 magasins Decathlon en plus du site, www.decathlon.fr, acceptent dorénavant les paiements par carte bancaire American Express. Emmanuel Crochard, directeur administratif et financier de Decathlon France se félicite de cette adhésion qui souligne une fois de plus combien le groupe est "toujours soucieux de proposer à chacun de ses clients les solutions sportives et les parcours d'achats les plus adaptés à leurs attentes".

En 2020 et 2021, plus de 114 000 nouveaux établissements en France ont rejoint le réseau de commerçants American Express.

En parallèle, American Express étend son offre auprès de ses clients qui continueront de bénéficier de leurs différents avantages, dont le cumul de points de fidélité Membership Rewards® convertibles en euros sur leurs comptes, celui de Miles Flying Blue utilisables pour voyager et l’accès à des offres de cashback ponctuelles, Amex Offers, comprises en général entre 15% et 30%. Ces privilèges attirent des consommateurs aisés qui détiennent un panier moyen 2,9 fois plus élevé que le montant moyen des transactions effectuées par carte de paiement. Decathlon accueille ainsi une clientèle plus fidèle qui lui fera bénéficier de davantage de trafic, en magasin comme en ligne. Jean Diacono, vice-président Europe continentale, global merchant services chez American Express, a salué ce nouveau partenariat qui constitue "une étape majeure dans le développement de notre réseau en plein essor, permettant à nos clients d’utiliser toujours plus leur carte pour les dépenses du quotidien". En 2020 et 2021, plus de 114 000 nouveaux établissements en France ont rejoint le réseau de commerçants American Express.

Léa Pierre-Joseph