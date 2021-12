De Pardieu Brocas Maffei renforce sa pratique contentieuse

Codirigée par Paul Talbourdet et Barbara Levy, l’équipe contentieux des affaires de De Pardieu Brocas Maffei accueille la counsel Alice Gaillard dans ses rangs. Ainsi l’enseigne indépendante élargit l’offre proposée par ce département réunissant désormais 6 associés, 2 counsels, 1 professeur de droit et 5 collaborateurs.

Membre du barreau de Paris depuis 2011, Alice Gaillard intervient en contentieux réglementaire auprès et devant les principales autorités administratives indépendantes et agences de régulation en matière bancaire, financière et boursière. Elle conseille des sociétés et leurs dirigeants dans le cadre d’enquêtes, de contrôles administratifs et de procédures de sanctions. Elle est particulièrement expérimentée en matière de compliance, de déontologie ou de fraude. Avant de rejoindre De Pardieu Brocas Maffei, Alice Gaillard a exercé chez Gide Loyrette Nouel pendant deux ans. Elle a ensuite été adjointe aux rapporteurs de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) puis superviseur juridique du service du rapporteur général auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) où elle était chargée des enquêtes et sanctions. Titulaire d’un master 2 en droit privé général de l’université Panthéon-Assas, elle est également diplômée du master 2 en droit bancaire et financier de cette même université.

Léna Fernandes