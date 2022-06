Trois nouveaux counsels chez De Pardieu Brocas Maffei

La semaine dernière, De Pardieu Brocas Maffei cooptait quatre nouveaux associés dans ses secteurs d’activité phares. Aujourd’hui, l’enseigne française nomme trois de ses avocats counsels : Sandrine Azou au sein de l’équipe droit social, Côme Chaine en réglementation bancaire et financière et Thibaut Lechoux en financements.

Sandrine Azou est inscrite au barreau de Paris depuis 2009. Titulaire d’un master en droit et pratique des relations de travail ainsi que d’un diplôme universitaire de droit, langue et civilisation allemandes de l’université Panthéon-Assas, l’avocate a développé un savoir-faire en droit du travail-relations individuelles et collectives, épargne salariale, droit pénal du travail et de la protection sociale. Elle opère tant en conseil qu’en contentieux auprès d’établissements publics et de groupes nationaux ou internationaux devant les juridictions pénales, prud’homales et civiles. Elle assiste également les entreprises dans le déploiement de projets de réorganisations, de PSE ou de mobilité internationale. Avant de rejoindre De Pardieu Brocas Maffei en novembre 2014, Sandrine Azou était assistante juridique pour Lavenir & Navon, puis chez Praxes Avocats.

Côme Chaine est quant à lui avocat aux barreaux de New York depuis 2010 et de Paris depuis 2011. Ses domaines d’intervention ? La réglementation bancaire et financière, la gestion d’actifs et le droit des assurances, notamment les agréments et les passeports, les modifications actionnariales, le transfert de portefeuilles, la distribution de produits financiers, la gouvernance ou encore la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il conseille les établissements de crédit, les entreprises d’assurance traditionnelles et les acteurs de la fintech. Il accompagne également ses clients en matière de conformité et de contrôle des investissements étrangers. Côme Chaine est titulaire d’un LL.M. de la Northwestern University School of Law de Chicago, d’un master de droit des affaires et d’économie de l’université Panthéon-Sorbonne et d’une maîtrise de sciences et gestion spécialité droit des affaires de l’université Paris-Dauphine. Il a rejoint le cabinet De Pardieu Brocas Maffei en 2011 en tant que collaborateur.

Enfin, Thibaut Lechoux exerce dans l’équipe financement bancaire et financier. C’est un expert du financement d’acquisition et de la restructuration de dettes. Après avoir obtenu un master en droit et ingénierie financière de l’université Jean Moulin-Lyon 3, il s’inscrit au barreau de Paris en 2012 et entre chez De Pardieu Brocas Maffei en tant que collaborateur.

Le cabinet totalise près de 150 avocats, dont 38 associés et 14 counsels.

Anaëlle Demolin