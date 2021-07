De Pardieu Brocas Maffei coopte trois associés

Après une année de croissance en 2020, De Pardieu Brocas Maffei continue de miser sur ses talents formés en interne. Le cabinet avait déjà promu trois counsels en avril dernier, il nomme maintenant trois nouveaux associés au sein de deux pôles stratégiques. Il renforce tout d’abord son activité en droit de la concurrence avec les nominations d’Alexandre Eberhardt et de Laëtitia Gavoty Tolot qui font monter à 3 le nombre d’associés parmi les 10 avocats du département. Cette pratique créée en 2004 va en effet devoir faire face à de nouveaux enjeux après une crise sanitaire qui a bouleversé le modèle économique de nombreux secteurs. Au sein département banque et finance consacré au financement de projet, Antoine Payen accède à l’association. Dirigée par Jean-Renaud Cazali, cette équipe désormais composée de 7 collaborateurs et 2 associés pourra gérer le financement et les contrats de projets de façon distincte dans les dossiers les plus complexes.

Alexandre Eberhardt intervient en droit français et européen de la concurrence, en matière de contrôle des concentrations, de pratiques anticoncurrentielles et de pratiques restrictives. Il est également compétent en droit de la distribution. Inscrit au barreau parisien en 2010, il intègre De Pardieu Brocas Maffei et effectue un détachement de six mois chez Berwin Leighton Paisner à Londres la même année. Diplômé de Sciences Po Paris en droit économique, d’un master en droit européen économique par l’Institut des hautes études européennes de Strasbourg et d’une maîtrise en droit international et européen par l’université de Strasbourg, il avait été nommé counsel en 2019. Laëtitia Gavoty Tolot accompagne des entreprises françaises et internationales dans le cadre de contentieux impliquant des pratiques anticoncurrentielles, des actions en réparation du préjudice concurrentiel ou des aides d’État. Elle possède également un savoir-faire vis-à-vis des pratiques restrictives de concurrence ainsi qu’en droit de la distribution. Avocate depuis 2008, elle commence sa carrière chez Bredin Prat avant de rejoindre De Pardieu Brocas Maffei en 2010 où elle est nommée counsel en 2018. Diplômée de l’ESCP-EAP et titulaire d’un master 2 en droit des affaires et de l’économie de l’université Panthéon-Sorbonne, elle est membre de l'Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence et engagée au sein de l'International Bar Association (IBA). Spécialiste du domaine bancaire et financier, Antoine Payen conseille des prêteurs bancaires et institutionnels ainsi que des industriels, des promoteurs et des fonds d’investissement. Il intervient en financement de projets et de financement structuré dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures (contrats de concession, délégation de service public ou marchés de partenariat). Titulaire d’un master 2 professionnel en droit bancaire et financier de l’université Panthéon-Sorbonne et d’un master 2 recherche en droit des affaires de l’université Panthéon-Assas, il est membre du barreau de Paris depuis 2011 et avocat chez De Pardieu Brocas Maffei depuis 2010.

Léna Fernandes