De Pardieu Brocas Maffei coopte quatre associés

Dans l’optique de renforcer ses secteurs d’activité phares, De Pardieu Brocas Maffei élève Grégoire Balland, Nicolas Bricaire, Matthieu Candia et Marie-Caroline Fauchille Casset au rang d’associés. Nicolas Bricaire et Marie-Caroline Fauchille Casset exercent au sein du pôle immobilier qui compte désormais sept associés. Quant à Matthieu Candia et Grégoire Balland, ils figurent désormais parmi les douze associés composant le département corporate/M&A/private equity.

Nicolas Bricaire est avocat au barreau de Paris depuis 2008. C’est un spécialiste du droit immobilier, notamment des opérations immobilières d’investissement, de promotion et de développement. Il conseille aussi bien des groupes français que des investisseurs internationaux. Il est diplômé de l’école de management ESCP-EAP ainsi que de l’université de Paris-Saclay Sceaux où il a obtenu un master juriste d’affaires. Il a rejoint le cabinet en 2008 en tant que collaborateur.

Marie-Caroline Fauchille Casset est avocate au barreau de Paris depuis 2012, date à laquelle elle intègre le cabinet. Elle intervient auprès de clients français et étrangers sur des dossiers d’investissement immobilier, de baux commerciaux et lors d’opérations de développement. Elle est diplômée de l’école de management ESCP et d’un master juriste d’affaires de l’université Paris-Saclay.

Matthieu Candia est inscrit au barreau de New York depuis 2012 et au barreau de Paris depuis 2013. Spécialiste des fusions-acquisitions et du private equity, il conseille des fonds de capital-investissement, des dirigeants et des managers lors d'opérations à effet de levier. Il accompagne également des groupes industriels ou de services à l’occasion de leurs opérations d’acquisition ou de cession d’actifs, en France et à l'étranger. Après avoir obtenu un LLM en droit des affaires de l’université de Californie à Los Angeles et un DEA de droit anglo-américain des affaires de l’université Panthéon-Sorbonne, l’avocat rejoint De Pardieu Brocas Maffei en 2011. Matthieu Candia a commencé sa carrière professionnelle en tant que law clerk puis en tant qu’assistant des conseillers juridiques du département marché des capitaux d'emprunt de HSBC France.

Enfin, Grégoire Balland est avocat au barreau de Paris depuis 2010 et membre du barreau de New York depuis 2009. Ses activités couvrent les fusions-acquisitions et le droit des sociétés pour le compte d’opérateurs et d’investisseurs, cotés et non cotés, aussi bien français qu’internationaux. Il intègre De Pardieu Brocas Maffei en 2008. Il est titulaire d’un LLM de l’école de droit Cornell à New York et d’un master recherche en droit financier de l’université Panthéon-Sorbonne.

Anaëlle Demolin