De Guillenchmidt & Associés nomme une counsel

Le cabinet De Guillenchmidt & Associés (DGA) annonce la nomination de Rafaela Choairy en qualité de counsel. Inscrite au barreau de Paris depuis 2016, l’avocate exerce au sein de l'équipe droit international public de DGA, dirigée par l’associé Matthieu Ragot et Jean-Yves de Cara, senior counsel. Rafaela Choairy conseille des organisations internationales sur des problématiques touchant à leur fonctionnement interne (droit institutionnel, réformes, enquêtes, etc.) et les assiste dans le cadre de leurs contentieux, notamment ceux liés aux agents, devant les instances compétentes en cas de recours internes ainsi que devant les tribunaux administratifs internationaux, comme le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail. Titulaire du master 2 administration internationale de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, elle intervient au sein du master 2 administration internationale, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Arrivée chez Guillenchmidt & Associés en 2015, l’avocate de nationalité brésilienne exerce en français, en anglais et en portugais.



Le cabinet De Guillenchmidt & Associés (DGA) réunit une dizaine d’avocats compétents en droit pénal, des affaires et en droit public. L’équipe accompagne sa clientèle, allant de start-up aux grands groupes internationaux aussi bien dans la phase précontentieuse que contentieuse : négociations contractuelles, fusions-acquisitions (notamment dans le secteur de la vigne et du vin), restructuration, immobilier, concurrence ou encore contentieux commercial. Le cabinet dispense également ses conseils dans le cadre d’investissements transnationaux et dans la mise en place de mécanismes de protection des investisseurs.

Marine Calvo